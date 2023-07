Égzengés, földindulás a Herthánál, Dárdai Pál beintett a legnagyobb sztároknak!

Nem titkolják Berlinben, hogy a kiesés után a klub eladósodott, így a legnagyobb sztárjairól le kell mondania. Mint ahogy arról a Bors is ír, a legnagyobb érdeklődés természetesen a tavalyi házi gólkirály, Dodi Lukébakio iránt van, a belga válogatott támadóért a hírek szerint az olasz Lazio mellett az Internazionale, a francia Lille és a spanyol Villarreal verseng.

A Hertha 12 millió euróért árulja első számú csillagát.

Dodi Lukébakio eladása (is) megmentheti a Herthát az anyagi csődtől Fotó: MTI/EPA Stuart Franklin

Pár éve nem telt el úgy forduló a Serie A-ban, hogy az AC Milannál is megforduló lengyel csatár, Krzysztof Piatek ne lett volna eredményes. A Hertha 2020-ban 24 millió euróért vásárolta meg az olasz klubtól, de enyhén szólva sem csinált remek üzletet. Ezt jól jelzi, hogy azóta az olasz Fiorentinának, majd a Salernitanának is kölcsön adta a lengyel támadót, de ma már bármi áron megszabadulnának tőle, hiszen Piatek nem elég, hogy nem játszik, még az alapbére is brutálisan magas. A korábbi stabil csapattagok közül eladó a francia Lucas Tousart, a német Suat Serdar és az Eintracht Frankfurtba tartó Jessic Ngankam.

De vajon mit mond erről a szurkolók körében továbbra is rendkívüli népszerűségnek örvendő Dárdai Pál, aki a tavalyi szezon vége előtt hat fordulóval vette át a csapat irányítását, de elsősorban az idő rövidsége miatt nem tudta benn tartani a csapatot?

„Nem tehetek mást, üzleti és egyéb okok miatt a nagy nevek többségének muszáj otthon maradnia, ők szakképzett edzők irányításával futó- és labdás edzéseket végeznek majd" – mondta Dárdai, aki a jelenleg még bő 40 fős keretéből csak 23 mezőnyjátékost és négy kapust vitt magával az Alpok hegyei között található Zell am Seebe.

Dárdai Bence - Eb-győzelem után, fényes jövő előtt? Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ami a magyar szurkolókat leginkább érdekelheti: az alaposan leszűkített keretben helyet kapott – Dárdai Márton mellett – Dárdai Pál legkisebb fia, Bence is, aki pár hete a német korosztályos válogatott tagjaként U17-es Európa-bajnokságot nyert – éppen Magyarországon.

Jelzés értékű Dárdai Pál évekkel ezelőtti nyilatkozta, miszerint három fia közül (a legidősebb, Palkó a Fehérvár FC középpályása) egyértelműen Bence a legtehetségesebb, ráadásul a kellő vagányság is megvan benne ahhoz, hogy igazi sztárrá váljon.

Nem véletlen, hogy a német Borussia Mönchengladbach mellett már az olasz Juventus és az AC Milan is érdeklődik iránta!

Nyitóképen Dárdai Pál, akinek népszerűtlen döntéseket is meg kellett hoznia // Fotó: MTI/EPA Filip Singer