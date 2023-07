„A kalapácsot lábbal kell dobni!” – Halász Bence hazánk első szabadtéri vb aranyát nyerheti Budapesten

A kalapácsot – bármily hihetetlen – lábbal kell dobni, tudtuk meg az egyik legfontosabb kulisszatitkot a dobókör kellős közepéből Halász Bence kalapácsvetőtől és edzőjétől, Németh Zsolttól, amikor együtt bejártuk az új atlétikai stadion számunkra legfontosabb helyszínét. Együtt modelleztük le a Csisztu Sport Castban a közelgő budapesti atlétikai világbajnokság előtt, hogy mi fog történni Bencével augusztus 19-én és 20-án.

A forgatást megelőzően még Halász Bence sem járt a vadonatúj atlétikai stadionban, sőt az életében főszerepet játszó helyszínt, a dobókört is együtt fedeztük fel, hogy érzékelhessük mit is él majd át a magyar atlétika legfőbb érem-, sőt talán aranyérem-várományosa telt ház előtt a 35 ezres stadionban.

A világbajnoki bronz-, és Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvető elképesztő tudatossággal és alázattal készül élete talán egyik legfontosabb versenyére, miközben persze azt is tudja, és meg is mutatja milyen apró nüánszokon múlhat majd a siker.

Bence nem titkolja a jól ismert sportolói babonáit sem, megtudjuk melyik lábbal lép a dobókörbe és mit mormol a dobás előtt.

Eközben Németh Zsolt, Halász Bence mestere, aki maga is világbajnoki ezüstérmes volt 1999-ben, olyan tényekkel sokkol minket, mint hogy a kalapácsot valójában lábbal kell dobni, és azt is megtudjuk milyen szokatlan és olykor barátságtalan élethelyzeteket is átélt már együtt ez a sikeres edző-tanítvány duó, amelyik a budapesti atlétikai világbajnokság akár legsikeresebb párosa is lehet.

A videóinterjút itt nézheti meg:

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek