Elindította nyári grillkampányát az Agrármarketing Centrum, középpontban a sertéshús (X)

A sertéshús a magyar gasztronómia egyik legmeghatározóbb alapanyaga: évente közel 30 kilogrammot fogyasztunk fejenként, így nem véletlenül kerül nyáron is a legtöbb grillrácsra. Az ágazatot az elmúlt évek kihívásai ugyan próbára tették, de a magyar fogyasztók továbbra is számíthatnak a boltok polcain megjelenő, szigorúan ellenőrzött, kiváló minőségű hazai termékekre.

Válaszd a minőséget, válaszd a hazait!

„A sertéshús nemcsak kulináris örökségünk része, de értékes fehérje- és ásványianyag-forrás is” – hangsúlyozta Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a kampányt megnyitó sajtótájékoztatón. „Ahhoz, hogy a jövőben is élvezhessük a magyar sertéshúst, szükséges a vásárlók tudatos döntése: válasszuk a hazai termékeket minden alkalommal”- emelte ki.

A kampány során kóstoltatások, rádiós és közösségi média hirdetések, valamint 2025. május 15-22. között egy nyereményjáték is zajlik majd, utóbbin ráadásul egy nagy értékű faszenes grillsütő találhat gazdára. A játék részleteit az Agármarketing Centrum közösségi média felületein olvashatják az érdeklődők. A kampánnyal kapcsolatban Giczi Gergely, az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese elmondta: a promóciós időszakban, tizenegy budapesti és környéki CBA Príma üzletben kóstoltató pultokkal várják a vásárlókat, ahol ízletes késztermékeket kínálnak majd. Az érintett üzletek listáját a Társaság social média felületein teszik közzé.

Kép forrása: Agrármarketing Centrum

Jó húsnak is kell a cégér?

Bár a sertéshús igen közkedvelt a magyar fogyasztók körében, az ágazat számára mégis nagy jelentőséggel bírnak a fogyasztásösztönző kampányok. Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint a sertéságazat stabil növekedési pályára állt, a 2024. év végi adatok alapján 7%-kal nőtt az állomány, és 12%-kal emelkedett a kocák száma. A piac ugyan kihívásokkal teli, de a magyar feldolgozóipar és termelők biztosítani tudják a minőségi kínálatot – annak ellenére is, hogy a növekvő költségek egyre nagyobb terhet jelentenek az ágazat számára. „A magyar sertéshús nemcsak biztonságos és egészséges, hanem a magyar gazdaság és a vidéki közösségek támogatásának szimbóluma is. Vásárlásunkkal patrióta szolidaritást is kifejezhetünk a hazai termelők felé” – fogalmazott Éder Tamás.

Kép forrása: Agrármarketing Centrum

Tápanyagbomba a szervezetnek – miért kerüljön sertéshús a tányérra?

A kampány edukációs célt is szolgál: a sertéshús mértékkel fogyasztva értékes tápanyagforrás, amelyet a nyári grillezések alkalmával könnyedén beépíthetünk az étrendbe. Teljesen mindegy, hogy egy szaftos tarja, oldalas, vagy szűzpecsenye a főszereplő, sült zöldségekkel vagy salátákkal tálalva egészséges, vitamindús fogást kínálhatunk. A sertéshúsnak – mint a vörös húsoknak általában – kiemelkedő a vas- és fehérjetartalma, a B-vitamincsaládnak pedig valamennyi tagját tartalmazza. A dietetikusok szerint legalább hetente egyszer kell vörös húst tartalmazó ételt fogyasztanunk ahhoz, hogy szervezetünk olyan létfontosságú tápanyagokhoz jusson, amelyeket másképp nem, vagy nem kielégítő mértékben tudnánk fogyasztani.

A kampány időszakában az Agrármarketing Centrum online felületein számos recept és felhasználási ötlet is elérhető lesz a gasztronómia szerelmeseinek. További érdekességek a sertéshúsról: https://www.amc.hu/kampanyok/sertes/

