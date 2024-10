Magyar gulyás: a holland sportolók titkos fegyvere a hideg napokon (X)

A gulyás tehát nemcsak ízletes, hanem tápanyagokban gazdag étel is, ráadásul könnyen elkészíthető és variálható, így a sportolók az igényeik szerint módosíthatják a receptet, például csökkenthetik a sótartalmat, vagy növelhetik a zöldségek arányát. Ezzel a gulyás ideális választás azok számára, akik szeretnék egyensúlyba hozni a teljesítményüket és az egészséges táplálkozást. Számos edzéssel és táplálkozással foglalkozó receptoldal, köztük a Trainandgain.nl is előszeretettel oszt meg egészséges receptvariációkat a sportolók számára, és bizony a portfóliójában a gulyás is méltó helyet foglal el.

(x)