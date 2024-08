Feltöltődés a Tiszák egykori otthonában: pihenjen történelmi környezetben! (X)

Az újjászületett geszti Tisza-kastély méltán tart számot az érdeklődésre: a tárlat a múlt számos értékes és érdekes titkát fedi fel. A sok látnivalóval büszkélkedő határmenti település felfedezésére érdemes több napot rászánni és megpihenni a természet közelségében található geszti kastélypark 29 szobás vendégházában. A kastélykert és park határán fölépült, meghitt atmoszférájú Arany János Vendégház tökéletes szállást biztosít a látogatóknak, az elvonulásra és elcsendesedésre vágyóknak.

A kastély főépületéből üvegfolyosón elérhető, új építésű Arany János Vendégházban az egyszerű, letisztult építészet találkozik a történelmi környezettel. A kétszintes vendégházban a földszinten 20 két fős szoba, míg az emeleten 8 három fős szoba és 1 öt fő befogadására alkalmas apartman várja a vendégeket. A vendégház egy igazi közösségi hely, ahol a családok éppúgy megtalálják a számukra kellemes kikapcsolódást, mint a tanulócsoportok, baráti társaságok, hiszen együtt még különlegesebb lesz a geszti Tisza élmény.

Minden adott a teljes feltöltődéshez: a szobák berendezése letisztult, meghitt atmoszférájú; a modern berendezés és a kényelmes ágyak biztosítják a pihentető éjszakákat. A szállóvendégek a reggelit és vacsorát a 40 fős étteremben fogyaszthatják el, ahol az autentikus környezet mellett a válogatott alapanyagok és a szakmai odafigyelés a garanciája a kiváló minőségnek. Az étlapon olyan fogások sorakoznak, amelyek a helyi termelők alapanyagainak felhasználásával készülnek. A vendégház szomszédságában, a park területén modern játszótér és multifunkciós sportpályák is helyet kaptak. A növényritkaságokban gazdag, kastélyt körülölelő 16 hektáros park kerékpárral is bejárható. A sétaút többszáz éves árnyas fák alatt vezet, amelyek között rejtett ösvények és romantikus pihenőhelyek is megtalálhatók.

Gazdagodjon felejthetetlen élményekkel a Tiszák egykori otthonában!

