Pénzügy, számvitel, kontrolling? A fő különbségek és képzési, elhelyezkedési lehetőségek a vidéki Magyarországon! (X)

Az üzleti és gazdasági szféra népszerűbb, mint valaha. Ezt jól mutatja a hazai és nemzetközi vállalatok megjelenése és működése Magyarországon, a meghirdetett munkalehetőségek tárháza, vagy épp a közgazdaságtudományok iránti lelkesedés. De van különbség pénzügy, számvitel, kontrolling és a különböző területek között, és az is kijelenthető, hogy van élet a fővároson túl is!

Álláslehetőségek a pénzügy-számvitel-kontrolling vonalon – Pécs, a gazdasági karrier egyik fellegvára!

A Mecsek lábánál fekvő Pécs városa nem csupán borvidékéről, söréről, a hegyekről és kultúrájáról ismert, hanem élhetőségéről is. Ebbe beletartozik az is, hogy adódnak szép számmal munkalehetőségek, például a gazdasági szférában is. A városban már a Big4 cégek egyike, az EY is képviselteti magát, de számos bank és egyéb pénzügyi intézmény is várja a munkaerőt.

Az aktuális és releváns karrierlehetőségek a pénzügy-számvitel-kontrolling terén fellelhetőek a https://pecsallas.hu/allasok/penzugy-szamvitel-kontrolling linkre kattintva, de egyéb kategóriákra is szűrhetünk a pecsallas.hu oldalán.

Képzési lehetőségekben is toplistás a város

Pécs városa szinte mézesmadzagon húzza előttünk a lehetőségeket. Nemcsak munkalehetőség van itt ugyanis, hanem lényegében a nulláról is felépíthetjük pénzügyi karrierünket. A Pécsi Közgazdaságtudományi Kar az ország legjobbjai között szerepel, és a felsőoktatási szakképzéstől kezdve a mesterképzésig és doktoriig is mehetünk. Nem beszélve a különböző szakmai továbbképzésekről, a mérlegképes könyvelői végzettség megszerzésének lehetőségéről vagy épp a vállalatértékelési specialistává válásról. Na és persze a sok-sok üzleti partnerről, akik a szakmai gyakorlatot is biztosítják az itt tanulók számára.

Nem csupán egyetemi szinten van lehetőség tanulni, hanem nívós, akár még alaposabb szaktudást adó képző intézmények is várják a jelentkezőket – mint például a Penta Unió, vagy az OKTÁV.

Mi a különbség az egyes területek között?

A pénzügy és a kontrolling területe főként a nagyvállalati szférára koncentrál, a kockázatértékeléstől kezdve a menedzsmentig és egyéb feladatokig, a számvitel pedig a könyvelés, a szabályok és rendszerek elemi ismeretéről és megértéséről szól.