Hiába a magas árak, még mindig kelendők az albérletek! (X)

Albérletet keresel a fővárosban? Vidéken választanád ezt az opciót fiatalon? Míg a felsőoktatásban hallgató tanulók gyakran szülői támogatással is nehezen engedhetik meg maguknak az albérletet, addig a kisvárosokban igencsak nehéz megfelelő minőségű bérleményt találni. Az albérletekkel kapcsolatos problémák tehát lakóhelytől függetlenül jelen vannak, eltérő mértékben mind a minőséget, mind az árakat illetően.

A fővárosban a legnagyobb a bérleti díjak emelkedése

Budapesten akár 40 százalékos bérleti díjemelkedés is észlelhető a bő egy évvel ezelőtti időszakhoz képest. A nagyvárosok agglomerációit sem kerülte el a tendencia, leginkább a közelben elérhető oktatási és elhelyezkedési lehetőségekkel összefüggésben. A rezsiárak emelkedése a bérbeadói bizalomra is hatással voltak, így egy éve még nem ment ritkaságszámba a háromhavi kaució sem. A gyakorlatban viszont bebizonyosodott, hogy a bérbeadói és a bérlői elvárások igencsak elmennek egymás mellett, így lassan visszatért a kéthavi kaució. Az inflációs környezet azonban nem kedvezett az albérleti piac árainak sem, így a nagyvárosokban 150 ezer forint alatt már aligha találni megfelelő albérletet. A főváros természetesen kivételt képez, itt 200 ezernél indulnak az árak.

A számlaképesség döntő feltétel a választásnál

A Professional Premium Property Zrt. információi szerint egyre többen keresik a számlaképes kiadó szobákat, lakrészeket, lakásokat. Az okok nemcsak a lakhatási támogatás igénybevételében rejlenek, hanem a biztonság és a megbízhatóság összefüggéseiben is. A mai kor embere inkább fizet többet, de szeretné mindennapjait igényes környezetben, kiszámítható feltételekkel tervezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a korszerűen felszerelt konyha, a modern lakberendezés mellett az is lényeges, hogy az előző lakó nyomait minden tekintetben sikerüljön eltüntetnie a bérbeadónak. Jogos elvárás a mai fiataloktól is, hogy akár egyetlen szoba bérlésekor is a kulturált együttélés szabályai legyenek irányadók. Erre ma már a munkájukra valamit is adó cégek odafigyelnek a lakótársak összeválogatásakor.

A kamatplafon ellenére sem vonzó a hitelfelvétel

Az elmúlt hónapokban egyértelműen világossá vált, hogy a hitelintézetek ajánlatai után nem kapkodnak az otthonteremtésben gondolkodók. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezen a kamatplafon meghatározása sem fog sokat segíteni. Bár az inflációs adatok csökkenni látszanak, de a gyakorlatban a kasszánál még mindig meglepődnek a legtöbben a fizetendő összeg hallatán. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése sem hozzák maguk után a hitelfelvételi kedv növekedését. Ebbe természetesen a bankoknak is van némi beleszólni valójuk, hiszen a pénzük viszontlátására kevésbé jelent garanciát a munkáltatói igazolás akkor, ha már egyébként is hiteltörlesztők terhelik a jövedelmeket.

A kivárás a jellemző a kínálati és a keresleti oldalra is

Alapvetően elmondható, hogy az eladósodás és az adósságspirál valós kockázatoknak számítanak, ennek tudatában pedig a legtöbben sokszorosan megfontolják, mikor vegyenek fel lakáshitelt. Ha egyáltalán alkalmasnak is bizonyulnak a lehetőségre, a magas ingatlanárak akkor is óvatosságra intenek. A kínálati és a keresleti oldalon inkább jellemző a kivárás.

A megemelkedett bérleti díjak ellenére még mindig lasszóval kell fogni a komfortos, elhelyezkedés és az egyéni elvárásoknak is megfelelő albérleteket, kiadó szobákat. Nem meglepő továbbá az sem, hogy a gyermekes családok és a kisállattal költözni kívánók még mindig hátrányban vannak.

Fotó: alberletbudapest.hu