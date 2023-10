Először osztották ki a Magyar Termékekért Vásárlói Nívódíjat – a vevők a SPAR-ra szavaztak (X)

A magyar termékek piacra jutásának támogatása a SPAR alapfilozófiája, igazi sikertörténet, amelynek minden szereplője jól jár. Az üzletlánc közel 20 ezer cikkelemmel dolgozik, ezek közül is kiemelkednek a magas minőségű, a vásárlók és a szakma által egyaránt elismert, védjegyes termékek. A forgalmazott élelmiszerek több mint 90 százaléka hazai forrásból származik, s ez a szám a vállalat céljainak megfelelően a jövőben tovább bővül majd. Így a hazai családi és kisvállalkozások szintén győztesei ennek a törekvésnek, hiszen ha termékeik megjelennek egy nagy kereskedelmi lánc üzleteiben, akkor a saját vállalkozásaik is tovább fejlődhetnek. Még több embernek biztosíthatnak munkát, miközben gyártási, logisztikai és üzleti tapasztalataik is tovább gyarapodhatnak. Azonban az igazi nyertesek leginkább a vásárlók, akik megbízhatnak a védjeggyel ellátott termékekben, tudván, hogy azok magyar termelők közreműködésével, vagy hazai alapanyagokból előállított, színvonalas árucikkek.

Előtérben a hazai vállalkozások termékei

A SPAR Magyarország tudatosan, többféle program és kezdeményezés révén segíti a magyar termékek piacra jutását: ezek egyike a Régiók Kincsei program, amely a mezőgazdasági és élelmiszer-termékeket gyártó kis családi cégeknek nyújt segítséget. A piros alma logóval ellátott árucikkeik pedig a vevők számára is mutatják, hogy ezek megvásárlásával közvetlenül támogatják a hazai kistermelőket.

Az idén 4 éves Hungaricool pedig olyan termékverseny, amelyre a Magyarországon előállított, minőségi termékeikkel jelentkezhettek a hazai gazdák, családi vállalkozások. A SPAR a legkiválóbbakat szakmai képzésekkel készítette fel az INTERSPAR hipermarketek polcaira való bekerülésre, ezzel is segítve a fejlődésüket.

Fotó: Spar

Magyar húsból, itthoni üzemekben

A SPAR a saját márkatermékeivel is élen jár a minőségi magyar élelmiszerek népszerűsítésében. Emellett az üzleteiben kapható húsáruk, felvágottak és kényelmi termékek egy része a cég bicskei, perbáli és üllői élelmiszer-termelő üzemeiben készülnek, az itt feldolgozott alapanyagok is jórészt hazai gazdaságokból származnak.

A vásárlók elismerése a SPAR törekvéseiért

Idén először osztották ki a Magyar Termékekért Vásárlói Nívódíjat, amelyet a vásárlók szavazatai alapján ítéltek oda. A kutatásban 7000 fő adott választ a Magyar Termék védjegyes termékekkel kapcsolatos vásárlási szokásairól, s a kérdőívet kitöltők közel negyede a SPAR üzletláncot jelölte meg a kedvenc Magyar Termék védjegyes termékeinek helyszínének. Így a díj történetében elsőként a SPAR Magyarország nyerte el a Magyar Termékekért Vásárlói Nívódíjat, amelyet Heiszler Gabriella elnök-ügyvezető igazgató vett át. Emellett a 2023. évi Magyar Termékekért Kereskedelmi Nívódíj ezüstérmét is átvehette a vállalat a szakmai zsűritől.

Fotók: Spar