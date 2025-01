Idén ismét bővülhet a foglalkoztatás

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének kommentárja

Tavaly kedvezőtlenül alakultak a munkaerőpiaci folyamatok az őszi hónapokban. Éves bázison közel 36 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma a 15–74 éves korosztályban.

A csökkenésben ugyanakkor jelentős részben a gyermekgondozási ellátás miatt tartósan távol lévők számának mérséklődése játszott szerepet, az ő létszámuk egy év alatt több mint 21 ezer fővel esett. Ezzel szemben a külföldi telephelyen dolgozó, de magyarországi háztartásban élő munkavállalók száma a statisztikai hibahatáron belül emelkedett, miközben a közfoglalkoztatási programok keretében dolgozóké 63 ezer főn stagnált.

A foglalkoztatottak számának csökkenésében a gazdaságnak a vártnál gyengébb teljesítménye játssza a legnagyobb szerepet, amely óvatosságra inti a vállalatokat, visszafogja a munkaerőkeresletüket.

A munkáltatók a megüresedő álláshelyeket (pl. nyugdíjazás, felmondás nyomán) nem feltétlenül töltik fel azonnal, hanem igyekeznek inkább átszervezésekkel, átcsoportosításokkal megoldani a munkavégzést. Ez viszont negatív hatást gyakorol az álláskeresők helyzetére, akik így nehezebben tudnak elhelyezkedni, és növekszik az álláskeresés időtartama.

A foglalkoztatáshoz hasonlóan az előző év azonos időszakához képest csökkent az aktívak száma is 16 ezer fővel, ami jelentős fordulat a megelőző időszak dinamikus aktivitásnövekedése után. A foglalkoztatásnál lassabban csökkenő aktivitás nyomán 230 ezer fő fölé emelkedett a munkanélküliek száma, miközben a munkanélküliségi ráta is 4,7 százalékra bővült.

Ez ugyanakkor még mindig nem számít kiemelkedőnek, csak a 2020 előtti erőteljesen munkaerőhiányos gazdasági helyzetben megszokott 4 százalék alatti rátákhoz viszonyítva tekinthető magasnak.

Előretekintve arra lehet számítani, hogy amennyiben a gazdasági növekedés beindul és dinamizálódik, az a vállalatok munkaerőkeresletét is támogathatja, miközben az idén termőre forduló nagyberuházások (BMW, CATL, BYD) is érdemi munkahelyteremtéssel járnak. Emiatt pedig várakozásaink szerint 2025-ben már ismét emelkedésnek indulhat a foglalkoztatás, ami az álláskeresők helyzetét is javíthatja, miközben hosszabb távon a kedvezőtlen demográfiai folyamatok nyomán inkább a munkaerőhiány visszatérésére kell felkészülniük a gazdasági szereplőknek.