A következő évtized a feltörekvőké lehet

A geopolitika és a technológiai fejlődés megkerülhetetlen kihívást jelent

A turbulens geopolitikai környezet és az ellátási láncok átrendeződése azonban komoly kihívást is jelent a fejlődő gazdaságok számára. Az USA és Kína közül legalább az egyik jellemzően az első két kereskedelmi partnereik között található, így jelentős a kitettségük a kereskedelmi korlátozások iránt, különösen az olyan stratégiai területeken, mint az elektromos járművek, a telekommunikáció vagy a kritikus nyersanyagok. Ezekben a szektorokban a két szuperhatalom ugyanis egyre inkább egyoldalú elköteleződést követel meg a partnereitől, a feltörekvő gazdaságok mozgásterét korlátozva. Ezt felerősíti az is, hogy a fejlett gazdaságok ismét egyre inkább az aktív iparpolitika felé fordulnak, és aktívan támogatni kezdik saját stratégiai fontosságú iparágaikat, amivel a feltörekvő országok aligha tudnak versenyezni. Tovább nehezíti számukra a helyzetet, hogy a fejlett országok egyre szívesebben alkalmaznak a saját területükön kívül is hatályos jogszabályokat a kereskedelmi partnereikkel szemben. Erre példa az Európai Unió vállalati fenntarthatóságot megkövetelő CS3D irányelve, amely szigorúbb környezeti, munkavédelmi és emberi jogi szabályokat ír elő az európai vállalatok feltörekvő gazdaságbeli partnerei számára is. A CS3D a globális forgalmuk 5 százalékának megfelelő büntetést helyez kilátásba azon vállalatok számára, amelyek az irányelvet megsértő területeken működnek, így ezek a cégek nagyobb eséllyel hagyják majd el az érintett feltörekvő gazdaságokat. Utóbbiak tőkebevonzó képessége így a korábbiaknál jóval korlátozottabb lesz.