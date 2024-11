Makrogazdasági elemző: a háztartásoknak érezniük kell a gazdasági kilátások javulását

A belső fogyasztással kapcsolatban a szakértő elmondta, előzetesen arra számítottak, hogy a reálbérek emelkedése az idéntől kezdve folyamatosan feloldja majd a háztartások óvatossági motívumát, és a családok – azt követően, hogy feltöltötték az elmúlt időszak válságai (koronavírus-járvány, energiaválság) során lecsökkent tartalékaikat – ismét a fogyasztás felé fordulnak. Ugyanakkor az adatok azt mutatják, hogy az óvatosság nem oldódott olyan mértékben, mint azt előzetesen várták, változatlanul magas a megtakarítási hajlandóság, illetve a többletjövedelem egy része külföldön (online vásárlások, külföldi nyaralás) csapódott le. Ám még ezzel együtt is

a háztartások fogyasztási kiadása dinamikusan bővült, az első félévben 3,9 százalékkal, amely 1,9 százalékpontot adott a növekedésből.

Hozzátette, hogy az óvatosság várhatóan jövőre tovább oldódik majd, a bérek ismételt emelkedése és a változatlanul alacsony inflációs szint tovább javítja majd a háztartások jövedelmi helyzetét. Ez pedig előbb-utóbb a fogyasztásban is megjelenik majd, főleg ha a kormányzati intézkedések, elsősorban a lakásfelújításokon keresztül, is ösztönzik majd a lakosságot. Kiemelte, hogy a pszichológiai tényező itt is fontos komponens, a háztartásoknak is érzékelniük kell a gazdasági kilátások javulását. Ezzel együtt is arra számít, hogy az ideinél ugyan lassabb, de továbbra is jelentős, várhatóan 5 százalékot meghaladó reálbér-dinamika eredményeként jövőre is a fogyasztás lesz a gazdaság fő motorja.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatban Molnár Dániel elmondta, hogy az előbbit a kormányzati bejelentések alapján nagyságrendileg 210 ezren kapják, amely az összes foglalkoztatott kevesebb mint 5 százaléka. Garantált bérminimumért ezzel szemben nagyságrendileg háromszor ennyien, az összes foglalkoztatott 15-16 százaléka dolgozik. Elmondta, hogy ebből a szempontból a közvetlen hatásokat tekintve,

nemzetgazdasági szinten a garantált bérminimum emelésének van nagyobb szerepe a bérfolyamatokra.

Ugyanakkor másik oldalról nézve a minimálbér sokkal jobban szem előtt van a közbeszédben és a tudósításokban, így pedig a bértárgyalásokon az irányadó szerepe is nagyobb lehet, hiába csak a munkavállalók kisebb része számára effektív – tette hozzá az elemző.