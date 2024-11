Amíg mi dolgozunk, a robotunk kitereget – ma még sci-fi, de valósággá válhat

A Tesla is versenyben

Egy nemrégiben tartott bemutatón a Tesla humanoid robotjával is találkozhattak a résztvevők. Bár a koncepció nem egyedi – hiszen mások is gyártanak ilyet –, a cég Optimus 2-je nemcsak gyárakban vagy ipari környezetben, hanem az otthonunkban is fontos szerepet tölthet be. Ez az új fejlesztés szintén segíthet a takarításban, a bevásárlásban vagy akár az ételek elkészítésében.

Megvalósulhat, hogy amíg mi dolgozunk, a robot kitakarítja a nappalit vagy elpakolja az edényeket, sőt még a kertgondozásban is részt vehet. Locsolhatja a növényeket, összeszedheti a lehullott leveleket, és megkímélhet minket az aprólékos kerti munkáktól. Az Optimus 2 azonban nem csak ezekre képes. Különösen nagy hasznára lehet az időseknek vagy a mozgásukban korlátozottaknak, hiszen segíthet nekik felkelni, mozogni, emlékeztetheti őket a gyógyszerbevételre, és akár főzhet is nekik – persze egyelőre legfeljebb egyszerűbb ételeket. Emellett besegíthet a gyermekek gondozásában, vigyázhat rájuk, taníthatja őket és játszhat velük, sőt a kutyát is megsétáltathatja, ha azt kérjük tőle. Elon Musk elmondása szerint a robot 20-30 ezer dollárba (7,3-11 millió forintba) fog kerülni, és a sztárvállalkozó szokásosan optimista becslése szerint akár már 2025 végén a boltokba kerülhet.

A szerző a Makronóm Intézet elemzője.