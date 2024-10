A mesterséges intelligencia így vagy úgy, de átformálhatja Afrika jövőjét

Az optimisták szerint az MI hatalmas lehetőség a fejlődésre. A gépi tanulás révén olyan eszközöket adhat az egyének, a vállalkozások és az államok kezébe, amelyek forradalmasíthatják a mindennapi életet.

Sokan azonban attól tartanak, hogy az MI pontosan az ellenkező hatást érheti el, és azon gazdagabb nemzetek előnyeit erősítheti, amelyeknek eleve több számítástechnikai kapacitása és mérnöke van, míg a többi ország lemarad. Bright Simons, az accrai IMANI Centre for Policy and Education társalapítója szerint Afrika kevesebb mint 0,5 százalékát adja a világ gépi tanulási és nagy nyelvi modelljeinek. „Már most is sokkal alacsonyabb szintről indulunk a világ többi részéhez képest” – mondta.

James Manyika, a Google technológiai és társadalmi ügyekért felelős alelnöke – aki Zimbabwében nőtt fel – szerint a lemaradás kockázata miatt még fontosabb, hogy a kontinens előrelépjen. Úgy véli, hogy

a mesterséges intelligencia túl nagy lehetőség Afrikának ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja”.

A technológia infrastrukturális kihívásai

Tavaly májusban Brad Smith, a Microsoft elnöke beszédet mondott Kenyában, ahol cége 1 milliárd dolláros befektetését jelentette be. Az Abu-Dzabiban működő G42 nevű MI-vállalattal együttműködve a Microsoft egy „átfogó digitális befektetési csomagot” épít, amely magában foglal egy geotermikus energiával működő adatközpontot és egy innovációs labort.

Smith szerint a mesterséges intelligencia egy olyan technológia, amely hasonló hatással lesz a világra, mint a nyomda vagy az elektromosság. Míg Afrika részben kimaradt a korábbi forradalmi technikai újításokból – 142 évvel Thomas Edison találmánya után az afrikaiak 43 százaléka még mindig nem fér hozzá az elektromossághoz –, Smith szerint ez nem feltétlenül lesz igaz az MI-re is. „Három dolgot kell összehozni: humán tőke, pénzügyi tőke és technológiai innováció” – mondta.