Vegyes képet mutat az építőipar

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Összességében inkább kedvezőtlenül alakultak az építőipar mutatói júniusban: az ágazat teljesítménye éves szinten 1,4, míg havi szinten 6,4 százalékkal zsugorodott. Utóbbi adat esetében ugyanakkor meg kell említeni, hogy az idei évre jellemző a korábbinál is nagyobb havi bázisú ingadozás.

Negyedéves alapon viszont ezzel együtt is 0,9 százalékkal nőtt az ágazat teljesítménye, ami viszont a kis súlya miatt nem tudta ellensúlyozni az ipar gyengélkedését a GDP-n belül.

Az éves alapú visszaesésben az épületek építése játszott szerepet, amely jelentős részben a magasabb bázisnak tudható be. Mindeközben az egyéb építmények esetében pontosan az ellenkezőjére láthatunk példát: a tavalyi alacsonyabb szint után tudott emelkedni az építményfőcsoport teljesítménye. A havi visszaesés is elsősorban az épületek építéséhez kötődött, de kismértékben csökkent a volumen az egyéb építmények körében is.

Az építőipar esetében a nehézséget a cégek alacsony beruházási hajlandósága jelenti, a külső kereslet gyengélkedése, valamint a gazdasági bizonytalanság a vállalati szférát is óvatosságra ösztönzi, de költségvetési kiadások visszafogása is kedvezőtlenül hat az ágazat teljesítményére. Ezenfelül korlátozza az ágazat kilábalását, hogy az építőipari termelői árak bár fokozatosan lassulnak, továbbra is számottevő ütemben nőnek, a második negyedév során éves szinten 6,0, míg negyedéves bázison 1,0 százalékkal.

Ez a folyamat meglátszódik a szerződésadatokon is. Az építőipar új kontraktusai júniusban jelentősen elmaradtak a tavaly júniusi magas bázistól, azonban

a szerződésállomány ezzel együtt is kismértékben, 1,5 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Ez utóbbi viszont teljes egészében az egyéb építményekhez kötődik, itt 10,9 százalékos volumenbővülést, miközben az épületek esetében 7,9 százalékos zsugorodást regisztrált a KSH.

Habár az építőipart támogatják a kormányzati intézkedések, mint a júliusban elindult Otthonfelújítási program vagy a CSOK Plusz, ahhoz, hogy az ágazat érdemben tudja segíteni a gazdaság egészének növekedését, szükség van a gazdasági kilátások javulására és így a vállalatok beruházási hajlandóságának fokozódására.