Óriásit szakíthatnak a zöldátállásból, ha gyorsan lépnek

E szerint Spanyolország és Portugália jelentős természeti adottságokkal (például napsütés, tengeriszél-potenciál, kikötők, fejlett zöldipar) és érett ipari infrastruktúrával büszkélkedhet, így kivételes lehetőségük van az energiaátmenet vezetésére és a régió zöldgazdasági értékének növelésére. Azaz a két ország földrajzi adottságai és ipari bázisa lehetővé teszi számukra, hogy kihasználják a zöldnövekedés által nyújtott lehetőségeket – állapítja meg a tanulmány.

Az ibériai ipari és energiaátmenet

A céljuk a nettó nulla (net zero) kibocsátás elérése 2050-re, ami ugyanakkor szinte minden szektor és iparág részvételét igényli. A McKinsey által életre hívott stratégiai terv célja, hogy segítsen Spanyolországnak és Portugáliának elérni a dekarbonizációs céljaikat, miközben új iparágakat fejlesztenek és meglévőket bővítenek. E kezdeményezés több mint tíz alapító tagból áll, amelyek rendszeresen találkoznak, hogy megvitassák az energia és az ipar jövőjét az Ibériai-félszigeten.

Mi is ez? A McKinsey által életre hívott Iberian Industry and Energy Transition Initiative (Ibériai ipari és energiaátmeneti kezdeményezés) célja, hogy vezető think tankként és beruházási katalizátorként működjön az Ibériai-félszigeten. Ez a kezdeményezés egy olyan platformot biztosít, ahol szakértők, ipari szereplők és befektetők együttműködhetnek azért, hogy gyorsítsák a zöldgazdaság fejlesztését és az energiaátmenetet. Az egyik fő célja, hogy támogassa az innovatív technológiák és beruházások bevezetését, így hozzájárulva a régió gazdasági növekedéséhez és fenntarthatóságához.

Net zero célok és a szektorok közötti együttműködés

Spanyolország és Portugália tehát ambiciózus célokat tűzött ki az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, így különösen sok fejlesztés szükséges az elektromos áram termelésében és a megújuló energiák területén. A zöldhidrogén, a bioüzemanyagok és a biogáz termelése is kulcsszerepet játszhat a dekarbonizációban, különösen az ipar és a közlekedés területén.