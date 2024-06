Veszélyesen csendesek az e-autók: mi a megoldás?

A szerző a Makronóm újságírója.

A London School of Hygiene and Tropical Medicine tanulmánya 100 millió mérföldre (körülbelül 161 millió kilométer) számította ki a baleseti arányokat. Ez az elektromos és hibrid járművek esetében 5,16 gyalogos sérülésével járó szerencsétlenséget jelentett, míg a hagyományos autóknál csak 2,4-et.

Az elektromos gépkocsiknak ahogy vannak előnyei, úgy hátrányai is. Nemcsak a magas áruk miatt lassú az elterjedésük, hanem közrejátszik más is. Így a félelem a megtehető távolságtól, attól, hogy töltőállomás hiányában félúton leragadunk. Egy dolog a gyári adatok, de egy elektromos autó akár a 12 százalékát is elveszítheti a hatótávolságából, ha a hőmérséklet csökken, ez az érték pedig a 40 százalékot is elérheti, ha bekapcsolják a kocsiban a fűtést.

Ezekhez az érvekhez csatlakozhat a baleseti arányt feltáró tanulmány, bár annak szerzői ragaszkodnak ahhoz, hogy a kutatásuknak nem célja az elektromos autók ócsárlása, mivel szerintük is az EV-k jelentik a jövőt. Csupán figyelmeztetni szeretnének a gyalogosok érdekében, és nyilvánvalóan az EV-k vezetőinek is fokozottan óvatosnak kell lenniük a forgalomban.

A kutatók elismerték azt is, hogy a jelenlegi baleseti statisztikák még nem elég megbízhatók ahhoz, hogy azokból tudományos következtetéseket lehessen levonni. Feltételezéseik szerint azonban az elektromos járművek viszonylag csendes működése, valamint a zajos városi területeken a gyalogosok nagyobb sűrűsége lehet a fő ok, hogy

majdnem háromszor nagyobb valószínűséggel ütik őket el az elektromos vagy hibrid autók.

Gyanítják azt is, hogy az elektromos kocsikat inkább a fiatalabb, kevésbé tapasztalt sofőrök használják, akik nagyobb valószínűséggel okoznak koccanásokat.

A vezető nélküli autók biztonságosabbak

Persze mivel jóval kevesebb az elektromos jármű a közutakon, így a hagyományos autók lényegesen több személyi sérüléssel járó balesetet okoznak. Viszont a merész előrejelzések alapján 2050-re az elektromos meghajtású gépkocsik az Egyesült Államok gépparkjának 60-70 százalékát tehetik ki (ez jelenleg 1 százalék), így a balesetek nagyobb kockázata problémásnak bizonyulhat.

Szerencsére van egy praktikus megoldás: a vezető nélküli autók.

A szakértők évekig azt állították, hogy az ilyen járművek biztonságosabbak, ám ennek alátámasztására eddig nem állt rendelkezésre elegendő adat. Viszont tavaly a Google Waymo 7,13 millió teljesen vezető nélküli mérföldet (körülbelül 11,5 millió kilométer) elemzett Phoenixben, Los Angelesben és San Franciscóban. A társaság a világ első autonóm utazásszervező szolgáltatásaként hirdeti magát, és az autói teljesen elektromosak. A Waymo a felmérését követően az adatokat az emberi vezetési referenciaértékekkel hasonlította össze. A vállalat tehát csak a teljesen sofőr nélküli gépkocsivezetést vizsgálta, nem pedig az autonóm és az ember által felügyelt kevert mixet.

Az eredményük nagyon biztató. A cég vezető nélküli autói 6,7-szer kisebb valószínűséggel okoztak sérüléssel járó balesetet,

mint az emberek által irányítottak, ami 85 százalékos csökkenés, és 2,3-szor kevesebb eséllyel voltak részesei olyan balesetnek, amit jelentettek a rendőrségen is, ami 57 százalékos csökkenés.