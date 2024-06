Így maradhatunk relevánsak a mesterséges intelligencia korában

A szerző a Makronóm újságírója.

Május 13-án az OpenAI bemutatta a GPT-4o-t, a ChatGPT legújabb verzióját. A vállalat közleménye szerint az új változat sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mint a korábbi modellek. A felhasználók azonban azt is észrevették, hogy a GPT-4o kifejezetten emberszerű. Képes értelmezni az érzelmeket, beszélni, énekelni és még nevetni is. Segíthet az iskolában a felelésre való felkészülésben, elénekelhet egy altatódalt vagy játszhat kő-papír-olló játékot.

Alig néhány hónappal korábban a Microsoft egészen hasonló üzenettel reklámozta a tavaly bemutatott Copilot nevű mesterségesintelligencia-asszisztensét. Az egyperces reklámból kiderül, hogy az MI hogyan segíthet a különböző feladatokban, a kreatív ötleteléstől a kódolásig megannyi területen.

Fontos hozzátenni, hogy ettől függetlenül nem végzi el helyettünk a feladatainkat, mégis, különböző területeken, például a mezőgazdaságban, az egészségügyben és sok más területen hatalmas segítséget nyújthat.

A munka nem vész el, csak átalakul

Az OpenAI becslése szerint az amerikai dolgozók 80 százalékának a munkáját legalább 10 százalékban érintenék a nagy méretű nyelvi modellek. Azonban elsősorban nem a munkavállalók helyettesítésére szolgál, hanem például a betanulás segítésére, vagy a monoton feladatok (például papírmunka) terhét veheti le a vállunkról.

A mesterséges intelligenciára érdemes egyfajta partnerként tekinteni, amely sokkal gyorsabban és hatékonyabban képes megérteni és elemezni az információt, mint az ember, így igen hatékony például az adatelemzésben és a kódolásban.

Azonban még mindig bőven akadnak területek, amelyben mi lekörözzük a gépet.

Kreativitás

A mesterséges intelligencia minden bizonnyal segíthet a kreatív folyamat bizonyos aspektusaiban, de az igazi kreativitás még mindig a mi „soft skill”-ünk. Többek között azért is, mert ehhez szükség van intuícióra, érzelmekre és a „dobozon kívüli” gondolkodásra („out of the box”). Ez az MI-nek azért nehéz, mert valójában egy dobozon belül „gondolkodik”: abból a készletből dolgozik, amelyből tanították. Míg a mi ötleteinket gyakran a személyes tapasztalataink ihletik, így válnak igazán személyessé, egyedivé, ezzel a gép nem rendelkezik.