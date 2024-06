A szankciók gyümölcsei: Oroszországtól vette Európa a legtöbb gázt májusban

A szerző a Makronóm újságírója.

Meghökkentő dolog történt májusban: az orosz gázexport hosszú idő óta először haladta meg Európa felé az Egyesült Államokét, annak ellenére, hogy a kommunikáció a kontinens részéről immár évek óta a teljes függetlenedést ígérte és szorgalmazta – számolt be a Financial Times, amely szerint a történtekre van logikus magyarázat, az energiaelemzők azonban így is a fejüket fogják. Az ICIS agytröszt egyik analitikusa szerint

megdöbbentő látni, hogy az orosz gáz piaci részesedése – ha nem is sokkal, de – meghaladta az amerikait, mindazok után, amit Európa tett az energiaellátás diverzifikációja és a kockázatok kiküszöbölése érdekében.

Tény: az EU mindent megtett, hogy az ukrajnai háború kitörése óta csökkentse függőségét az orosz vezetékesgáz-szolgáltatástól, ugyanakkor a közép- és kelet-európai államok, köztük Magyarország miatt ez sem sikerült maradéktalanul – a cseppfolyós földgázra, az LNG-re ráadásul nem is vetett ki szankciót. Utóbbi importját is igyekezett csökkenteni azzal, hogy a legnagyobb LNG-rendeléseket az Egyesült Államoknak adta le, amely az oroszhoz képest méregdrágán ugyan, de teljesítette is a szállításokat, olyannyira, hogy már 2022 szeptemberében megelőzte Oroszországot az európai ellátásban, 2023-ban pedig a kontinens földgázszállítmányainak ötödéért felelt.

Míg az Egyesült Államok a kontinens gázellátásának 14 (ez kétéves negatív szint), addig Oroszország a 15 százalékáért felelt májusban úgy, hogy az EU-s tagállamokon kívül Nagy-Britanniával, Svájccal, Szerbiával, Bosznia-Hercegovinával és Észak-Macedóniával is kereskedett.

Átmeneti állapot

Mindez akkor történt, amikor Brüsszel az új, tizennegyedik szankciós csomag részeként az orosz LNG-exportot is megcélozta, nagyobb szankciókat sürgetve ellene. Ugyanakkor a májusi rekordszállításoknak kivételes okai vannak, amelyek elméletileg nem ismétlődnek meg. A jelenség az amerikai LNG-export infrastrukturális okokra visszavezethető átmeneti visszaesésének köszönhető, amely kiegészült azzal, hogy Oroszország a júniusban tervezett karbantartási munkálatok miatt májusban sokkal több gázt juttatott a törökországi elosztókba.