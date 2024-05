Megtört a jég: tavasszal beindult a lakáspiac

Áprilisban a lakáspiacon két éve nem látott jelenség következett be: a kereslet a 2022-es adatokat is felülmúlta mind az otthonhirdetésekre keresők, mind pedig a becsült adásvételek száma alapján 24 hónapos rekordok következtek be. Az eladó lakóingatlanok iránti 290 ezer érdeklődés 22 százalékkal volt magasabb idén áprilisban, mint tavaly, és ezzel párhuzamosan a lakáseladási kedv is tovább javult – állapítja meg az Ingatlan.com május elején közzétett gyorselemzése. Egy másik jelentős lakáspiaci szereplő, a Duna House által áprilisra becsült 11 200 tranzakcióval pedig az év eddigi legerősebb hónapját zárta az ingatlanpiac. Ez az előző hónaphoz képest mindössze 1 százalékos erősödést, az előző év áprilisához viszont jelentős, 65 százalékos növekedést mutat.

Mik a trendek lakásépítések, engedélyek és a jelzáloghitelek terén

Ugyanakkor a május 3-án közzétett friss KSH-adatok szerint 2024. első negyedévében csak 2779 új lakás épült, 23 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján várhatóan építendő ingatlanok száma 4524 volt, ez 9,3 százalékkal marad el 2023 azonos időszakától.

A jelzáloghitel-piacon fokozódó intenzitással folytatódott a volumennövekedés, a Duna House nemzetközi pénzügyi márkájának, a Credipassnak a magyarországi adatai alapján idén áprilisban már 105 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott. Az áprilisi adat az előző év azonos időszakában mért MNB-adathoz képest 170, az előző hónaphoz mérten pedig 17 százalékos emelkedés.

Milyenek a friss adatok?

Nézzük akkor a fenti trendek kapcsán a részleteket és a szakértői reakciókat. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint most lélektani határt tört át az ingatlanpiaci kereslet. Az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma ötödével haladta meg a tavaly áprilisi keresletet, és hosszú idő után először körözte le a 2022-es szintet – értékelte a friss adatokat. A szakértő szerint az is örvendetes fejlemény az ingatlanpiac szempontjából, hogy a feladott eladólakás-hirdetések száma tavaly áprilishoz képest 10 százalékkal magasabb.

A kereslet és a kínálat egyszerre kapcsolt nagyobb fokozatba, ami azt jelenti, hogy a továbbköltözők ismét a piacra lépést tervezhetik. Ez azért jelentős az ingatlanpiac szempontjából, mert a lakosság az elmúlt egy-két évben mintegy 60-80 ezer adásvételt halasztott el, aminek egy részét a következő hónapokban pótolhatják be. Ez pedig további élénkülést vetít előre a piaci forgalomban”

– tette hozzá.

Nézzük a hirdetési számokat!

Az Ingatlan.com gyorselemzése szerint áprilisban országszerte több mint 34 ezer eladólakás-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és az ingatlanközvetítők. Az összes eladó lakóingatlan száma pedig április végén meghaladta a 146 ezret,

ami 8 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttinél, és több mint 43 százalékkal a 2022-es áprilisi kínálatnál.

„A kereslet és a kínálat egyidejű bővülése járul hozzá ahhoz, hogy a vevők most nyeregben érezhetik magukat az ingatlanpiacon.

A lakásárak ugyanis éves összevetésben csak 3-4 százalékkal magasabbak, a kínálat bőséges, átlagosan 6-7 százalékot még alkudni is lehet, viszont a meglévő otthont is könnyebb eladni az élénkülő kereslet miatt”

– vont konklúziót az ingatlan.com szakértője.

Újabb élénkülés a lakások iránti keresletben

Az Ingatlan.com adatai szerint áprilisban 290 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami 22 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez azt is jelenti, hogy a márciusban látott 9 százalékos pluszhoz képest tovább élénkült az ingatlanpiac keresleti oldala. A két évvel korábbi érdeklődésekkel összevetve pedig 2 százalékos a bővülés.

Érdekességként: a kereslet Fejér, Komárom-Esztergom és Csongrád-Csanád vármegyében erősödött a legnagyobb mértékben egy- és kétéves távlatban is. 2023 áprilisához képest 35–40, 2022 azonos időszakához viszonyítva pedig 14–36 százalékos a többlet.

