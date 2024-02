Hol áll meg a kínai Evergrande válsághólabdája?

Még január 29-én a hongkongi legfelsőbb bíróság hivatalosan elrendelte a China Evergrande Group felszámolását. Az indoklás szerint nem történt előrelépés a vállalat adósságának átstrukturálásában, a cég fizetésképtelensége pedig riasztó. Ilyen esetekben a Hongkongban hatályos eljárások pontosan meghatározzák a teendőket.

A The Wall Street Journal, az amerikai tőzsdei körök lapja derűlátó véleményt fogalmazott meg. Szerinte ezzel „véget ért a kínai vállalat hosszú agóniája, amelynek a fizetésképtelensége sokkoló hullámokat vetett a világ második legnagyobb gazdaságában”.

Új, kaotikus szakasz kezdődik

A Financial Times brit üzleti lap kicsit másként látja a helyzetet: ez a döntés „a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztőjének összeomlásában egy új, kaotikus szakasz kezdetét jelzi”. Két évvel ezelőtt az Evergrande „likviditási válságot váltott ki a kínai fejlesztők körében”.

Az ingatlanprojektek leállása, a csődök spirálja és az építőipari cégek kiadásainak évi 10 százalékos visszaesése miatt az Evergrande-ügy súlyos áldozatokat követelt az ország gazdaságától

– emlékeztetett a napilap.

„Egy olyan időszakban, amikor az ingatlaneladások összeomlanak Kínában, ez a felszámolás rávilágít a gazdaság romló helyzetére, ami súlyosbíthatja az ottani ingatlanpiac nehézségeit és kihatással lehet más ágazatokra is” – írta az Axios amerikai üzleti kiadvány.

A kínai növekedés, amelyet régóta az ingatlanszektor hajtott, tavaly 5,3 százalékon állt – mutatott rá a Hunan tartományban működő intézet közgazdásza. A távol-keleti országban számos helyi önkormányzat szenved az Evergrande csődjének következményeitől. A költségvetésük „közvetlenül a földeladásoktól és -vásárlásoktól függ – folytatta a kutató. – Ami még rosszabb, hogy az Evergrande 2400 milliárd jüannyi (közel 120 ezer milliárd forintnyi, ami a 2023-as magyar költségvetési bevételeknek a 3,3-szorosa! – a szerk.) tartozásának nagy része az új lakások vásárlására szánt háztartási betétekből származik.”

Ezek a magánszemélyek „a felszámolási folyamatban nem feltétlenül élveznek elsőbbséget a külföldi hitelezőkkel szemben”. Peking így időhúzásra kényszerülhet. A Washington Post, az amerikai napilap rámutatott, hogy „még az sem biztos, hogy a kínai hatóságok elismerik a hongkongi bíróság döntését, és lehetővé teszik a nemzetközi hitelezők számára, hogy lefoglalják az Evergrande vagyonát, már amihez hozzáférnek”.

Tőzsdei zuhanás

A bírósági döntés bejelentését követően több mint húszszázalékos esés után felfüggesztették az Evergrande tőzsdei jegyzését Hongkongban – jegyezte meg a Nikkei Asia. A japán üzleti média szerint ez az új szakasz kettős próbatételt jelent. Először is tesztelni fogja a kínai ingatlanszektor talpra állási képességét. Másodszor pedig próbára bocsátja a Hongkong és Kína között 2021-ben létrejött igazságszolgáltatási megállapodás alkalmazását, amely lehetővé teszi a városállam számára, hogy a döntéseket eseti alapon hozza meg.

A vállalat vagyonának és tartozásainak kezelésére felszámolót kell kinevezni. Miután a vagyontárgyakat realizálták, a különböző hitelezőknek egy adott sorrendben ki kell fizetni a tartozásukat. A felszámolás befejezése után az utolsó lépés a társaság feloszlatása. Tehát többé-kevésbé a felszámolásig tartó visszaszámlálás indult el az Evergrande, Kína első számú ingatlancége ellen.

Ez a világ egyik legnagyobb vállalata, amely közvetlenül 3,5 millió (!) embert foglalkoztat

– számolt be a South China Morning Post, a hongkongi lap.

Vissza kell mennünk 2022 júniusáig, hogy magyarázatot találjunk a hongkongi bíróság döntésére. Az Evergrande egyik befektetője, a Top Shine Global a több mint 800 millió hongkongi dolláros (több mint 94 millió eurós) tartozását akarta behajtani, ami sikertelenül végződött, és ezért kérelmet nyújtott be a csoport felszámolására.

A megfelelés érdekében az Evergrande türelmi időt kért, amelyet a hongkongi legfelsőbb bíróság hét alkalommal meg is adott számára. Ám a csoport 2024 elejéig sem nyújtott be életképes szerkezetátalakítási tervet, a fizetésképtelenségi szintje pedig túlságosan aggasztóvá vált. Az ügyben eljáró bírónő csak úgy dönthetett, hogy a vállalatot kényszertörlés alá helyezi, ami a hitelezők érdekeinek védelmére a legjobb megoldás.

A vagyon java Kínában van

Egyúttal felhatalmazza a független felszámolót, hogy vegye át a vállalat irányítását. A döntés megszületett, ám még nem tudni, hogyan fogják azt alkalmazni. A felszámolás, amelyet a külföldi hitelezők kértek, a Hongkongban China Evergrande Group néven bejegyzett vállalatra vonatkozik. Az Evergrande fő eszközei azonban a Kínai Népköztársaságban találhatók.

Míg a hongkongi vagyont viszonylag könnyű lesz rendezni, az összes többi esetében a kérdés sokkal bonyolultabb: ez nagymértékben attól függ, hogy a kínai bíróságok elismerik-e a városállamban hozott ítéletet vagy sem.

Sok befektető abban reménykedik, hogy az Evergrande új életre kelhet, és így több vagyontárgyat tudnak visszaszerezni. A boldogtalan invesztorok a felszámolás során a vagyonuk alig három százalékát kaphatják vissza – a többi füstbe megy.

Mennyire lesz együttműködő Kína az Evergrande felszámolási végzésének végrehajtásában? Ez az ügy globális tesztként fog szolgálni. Mert ebben a történetben a főszereplők, akik leginkább aggódnak az érdekeikért, nem kínai befektetők. Peking megduplázza az erőfeszítéseit, hogy ezeket az invesztorokat visszacsábítsa, miután tavaly a külföldi befektetések száma visszaesett.

Az, hogy a kínai joghatóságon kívül, Hongkongban kiadott végzést hogyan kezelik, jelezheti, hogy az ázsiai nagyhatalom valóban hajlandó-e megvédeni a külföldi befektetők érdekeit. Ami az Evergrande csoportot illeti, annak a sorsa már régóta megpecsételődött, ám nagyon erős figyelmeztetést küldhet a kínai gazdaság vezetőinek, emlékeztetve őket arra, hogy mennyire veszélyes teljes mértékben a tulajdonra támaszkodni.

Egymást követő csődök

Sok éven át az ingatlan volt a távol-keleti ország gazdaságának az egyik fő mozgatórugója. Az Evergrande volt a legsikeresebb vállalat ebben a szektorban. Most azonban az eladósodottsága miatt a Country Garden, Kína második számú ingatlantársasága és sok más fejlesztő cég is válságba került, ami egymást követő csődöket vetít előre.

Az építőipari óriások összeomlása azt mutatja, hogy az ingatlanipari vállalkozások felemelkedésének nem voltak meg a megfelelő alapjai. Egyes szakértők szerint Kínában 50 millió (!) lakás áll üresen, mert a kivitelezők nem tudják eladni azokat. Ez rávilágít az ingatlanmodell törékenységére és fenntarthatatlanságára is, amelyre az ottani gazdaság túlzott mértékben támaszkodott. A kínai gazdaság most válaszút előtt áll: továbbra is központi szerepet szán az ingatlanoknak, vagy végre megszabadul az azoktól való függőségétől? Nagymértékben ez határozza meg a jövőjét.

A Country Garden is melegít A kínaiak által csak „az univerzum legnagyobb ingatlancégének” nevezett Country Garden ingatlancsoport szénája is nagyon rosszul áll. Sztratoszferikusan magas adósságai miatt az Evergrande csődjéhez hasonló jövőt jósolnak ennek a cégnek is. A közelmúltig a Country Garden az ingatlanszektor zászlóshajója volt, akárcsak az Evergrande. Kína 500 legnagyobb ingatlancégének 2021-es listáján a két guangdongi székhelyű vállalat egymás mellett szerepelt: az Evergrande és a Country Garden a második, illetve harmadik helyen állt, közvetlenül a Vanke mögött – írta a Sina kínai portál. A vállalat csillagászati adósságai 1400 milliárd jüant (181 milliárd eurót) tesznek ki a The New York Times becslése szerint, amely úgy véli, hogy „a Country Garden sorsa hasonló lehet a csődbe ment Evergrande csoportéhoz”. Vállalatszörnyet sikerült megalkotniuk: mind a 31 kínai tartomány 235 különböző városában jelen van, 3121 programja áll építés alatt, ami négyszer annyi, mint az Evergrande-é volt. Ezek ugyancsak rémisztő számok. A Country Gardennek túl sok ingatlanprogramja van – jelentette ki egy ingatlanokkal foglalkozó kínai újságíró, aki attól tart: még ha beütne is a baj, a vállalkozás mára akkorára nőtt, hogy senki sem lenne képes az átvételére.

