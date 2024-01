Otthoni gépekbe építhető, nagy teljesítményű grafikus processzorokat tervez az Nvidia

2024. január 11. 16:18

Az Nvidia grafikus processzorai (GPU) szinte nélkülözhetetlenné váltak a ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligencia képzéséhez, azonban a vállalat nem elégszik meg ennyivel: most az otthoni személyi számítógépeket célozza meg. Ehhez pedig három olyan erős grafikus kártyát jelentett be, amelyet az MI otthoni futtatására is lehet használni.

Kíra Fekete

Tavaly a mesterséges intelligencia (MI) boomjának igen fontos szereplőjévé vált az Nvidia, hiszen a cég nagy teljesítményű grafikus processzorai – köztük a H100 – szinte nélkülözhetetlenné váltak a generatív mesterséges intelligencia futtatásához. Ezen a sikeren felbuzdulva a vállalat most újra az otthoni számítógépeket célozza. A terület nem idegen az Nvidia számára, hiszen már régóta gyárt PC-kbe (personal computer, személyi számítógép) olyan GPU-kat, amelyek kifejezetten nagyobb gépigényű játékok futtatására terveztek, azonban az újak ezeknél is erősebbek lesznek, és lehet velük futtatni többek között MI-alkalmazásokat is. Az Nvidia három új grafikus kártyát jelentett be: az RTX 4060 Supert, az RTX 4070 Ti Supert és az RTX 4080 Supert, amelyeknek az ára 599 dollár (körülbelül 207 600 forint) és 999 dollár (körülbelül 346 300 forint) között mozog. Ezeket úgynevezett tenzormagokkal szerelték fel, amelyeket kifejezetten generatív MI-alkalmazások futtatására terveztek. Valójában ez is egy nagy gépigényű játékok futtatásához tervezett GPU, csak erősebb: az Nvidia szerint például az RTX 4080 Super az előző generációs modellnél 150 százalékkal gyorsabban képes MI-videókat generálni. Emellett hasznos lehet videóhívásban a háttér eltávolítására (amire már a mai grafikus kártyák is képesek, azonban az újak várhatóan sokkal hatékonyabban, kevesebb hibával és elmosódással tudják majd ezt). Az Nvidia azt is kiemelte, hogy a játékfejlesztők számára is hasznos lehet egy ilyen grafikus processzor, elsősorban az olyan esetekben, amikor generatív mesterséges intelligenciát akár párbeszéd generálásra szeretnék használni. A CNBC szerint a vállalat arra számít, hogy egy évben belül olyan új MI-alkalmazások jelennek meg, amelyek kihasználják a megnövekedett “lóerőt”. A Microsoft például várhatóan még az idén kiadja a Windows új verzióját, a 12-est, amely még jobban ki tudja használni az MI-chipek előnyeit. Nem az Nvidia az egyetlen, amely hasonlóval próbálkozik Az Nvidia mellett az Intel, az AMD és a Qualcomm is hasonló chipeken dolgozik. Így tehát az Nvidiának már nem csupán a nagy teljesítményű GPU-k piacán vannak komoly vetélytársai, de a PC-kbe szánt grafikus processzorok piacán folytatott versenyt is komolyabban kell vennie az eddiginél. A vállalatok ilyen irányú fejlesztései többről szólnak annál, mint hogy jobb játékokat tudjunk majd futtatni. Ahogy egyre népszerűbbek a mesterségesintelligencia-eszközök, egyre több akadályba ütköznek a techcégek. A generatív MI futtatása mögött a háttérben hatalmas szuperszámítógépek állnak, és minél többen használják például a ChatGPT-t, annál inkább terhelik a rendszert. Az Nvidia – és más vállalatok szerint az a megoldás, hogy olyan erős személyi számítógépeket hoznak létre a nagyobb grafikus kártya segítségével, amelyek maguk is képesek lesznek futtatni ezeket a rendszereket, levéve a teher egy részét a szuperszámítógépek és azok üzemeltetőinek válláról. Bár ezek a felturbózott otthoni komputerek képesek lesznek helyben futtatni különböző nagy nyelvi modelleket és képgenerátorokat, a CNBC szerint lesznek hiányosságai az új rendszernek. Minderre az Nvidia szerint az lesz a megoldás, hogy a komplexebb kérdésekre az eddig megszokott módon kapunk majd választ, a gyors adatfeldolgozást igénylő feladatokhoz pedig egy helyi MI-modellt használhatunk. Az új grafikus kártyák megfelelnek az exportellenőrzésnek, így a vállalat szerint Kínába is lehet majd szállítani azokat, ezáltal alternatívát jelenthetnek azoknak a távol-keleti kutatóknak és vállalatoknak, amelyek nem juthatnak hozzá a cég legerősebb grafikus processzoraihoz. Címlapfotó: Shutterstock

