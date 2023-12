Idén már több honlapon keresztül is lehet karácsonyfát rendelni. Egy kis netes nyomozással olyan oldalakra bukkanhatunk, mint például a karacsonyfaneked.hu, az online-fenyo.hu, a karacsonyfa-vasar.hu vagy a karacsonyfawebshop.hu.

A honlapokon jellemzően földlabdás és vágott fenyőt is lehet választani a három klasszikus fajta (lucfenyő, ezüstfenyő, nordmann fenyő) közül. A legdrágábban a vágott nordmann fenyőt vesztegetik, amelyből a kisméretű (140-160 cm körül) ára 15 és 30 ezer forint között mozog.

A legolcsóbb a lucfenyő, amelyből egy kisebb példány már 7 500 forintért is megvásárolható.

Nemcsak a fajta, hanem még a méret kiválasztására is van lehetőség. El tudjuk dönteni, hogy kis, közepes, nagy vagy „giga” méretű fát szeretnénk látni a nappaliban. A kis méretű fenyők az oldalak szerint jellemzően 150 centiméter körüliek.

A fenyők származásáról, a fajták jellemzőiről minden oldalon találunk részletes leírást is.

A kiszállítás díja változó, és egyes napokon mindegyik oldal kínál ingyenes szállítást.

Sőt, a karácsonyfawebshop.hu a nyitóoldalon kiemeli, hogy a vásárló a kiszállításkor három delikvens közül választhatja ki álmai karácsonyfáját. Emellett beállítást is vállalnak csakúgy, mint a karacsonyfa-vasar.hu.

Vannak olyan oldalak is, amelyek kimondottan cégek számára is szállítanak, ilyen például az online-fenyo.hu. Néhol csoportos kedvezményt is kaphatunk. Összeállhatnak barátok, rokonok, iskolatársak, munkatársak is: például ha a karacsonyfa-vasar.hu-n rendelünk, húsz fa együttes megvásárlásra esetén eléggé jelentős, 30 százalékos kedvezmény jár. (Persze kérdés, kinek van szüksége húsz szál karácsonyfára.)

A nem akciós napokon a szállítási díjak 2000 forintnál kezdődnek. Ahogy említettük, Budapesten és környékén van, amelyik cég ingyenes szállítást is biztosít, nagyobb távolságok esetén azonban a kilométerek és a centiméterek (természetesen a fáé) szabják meg a kiszállítás árát.

A fenyők mellett egyébként különböző kiegészítők vásárlására is lehetőség van egyes honlapokon. A kovácsoltvas karácsonyfatalptól (szintén többféle méretben) elkezdve, az adventi koszorún és az ajtódíszeken át a karácsonyfadíszekig bármi rendelhető. A legtöbb díszvásárlási lehetőséget - friss nyomozásunk szerint - az Online Fenyő kínálja.

Címlapfotó: Shutterstock



