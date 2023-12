Hirdetési modellváltásra készül az X, miután Elon Musk kiőrjöngte magát

Modellváltás

Az valószínűsíthető, hogy Musk kirohanása a multikat átmenetileg még inkább elfordítja az X-től, mint hirdetési felülettől. Úgy tűnik azonban, a milliárdos már ki is dolgozta az új stratégiát Linda Yaccarinóval, az X vezérigazgatójával.

Az új elképzelés szerint a platform a nagyvállalatok helyett a kis- és középvállalkozásoknak biztosítana felületet és lehetőséget, mégpedig az eddigieknél sokkal nagyobb arányban. A „long tail” elvét a hirdetői piacra átültetve

Musk tehát azzal kísérletezik, hogy sok kicsiből állítsa össze azt a bevételt, amit eddig néhány nagy biztosított neki.

A cég a Financial Timesnak úgy nyilatkozott: az ötlet egyáltalán nem új, mindig is tervbe volt véve, de eddig valamiért alulértékelték a jelentőségét. Most azonban berobbantják a modellben szunnyadó lehetőségeket, a siker érdekében pedig már megállapodást is kötöttek a világ egyik legjobb marketingügynökségével, a JumpCrew-val.

Elemzők szerint egyáltalán nem biztos, hogy Musk zsákutcába fut a modellváltással.

A döntése mellett szól az is, hogy eddig voltak olyan hirdetési szegmensek, amelyeket az X kifejezetten elhanyagolt: ilyen többek között a sportfogadási terület.

Ami a regisztrált felhasználókat illeti, Musk személye önmagában is jócskán növelte az egykori Twitteren a fiókok számát, ráadásul rengetegen tértek vissza azok közül is, akik éppen a cenzúra miatt hagyták ott az előző vezetés idején. A felület tehát túl értékes ahhoz, hogy egyszerűen ne vegyenek tudomást róla, így a korrektség jegyében átmenetileg távozó hirdetők felbukkanására újra számítani lehet majd.

Ami a Musk által emlegetett zsarolást illeti, Linda Yaccarino egy belső e-mailben tömören így reagált a vállalat dolgozóinak: „Az elveinknek nincs ára. Akárhogyan próbálkoznak, nem fogjuk feladni küldetésünket olyanok miatt, akik még csak fel sem fogják, hogy mit csinálunk”.

***

Fotó: Shutterstock



