Nőhetnek-e tovább a benzinárak a palesztin–izraeli háború miatt?

A címben feltett kérdésre legalább három válasz létezik. Egy: igen, lehetséges; kettő: nem, nem valószínű; illetve három: egyelőre nem tudjuk megjósolni. Az iróniát félretéve, a Hamász palesztin fegyveresei Izrael elleni támadásának általános hatása – több nemzetközi elemző egybehangzó véleménye szerint –

az olajpiacokra valószínűleg korlátozott lesz. Feltéve, hogy a konfliktus nem eszkalálódik tovább – tették hozzá a neves CNBC hírportál által megkérdezett energetikai szakértők.

Mivel hétvégén kezdődött a konfliktus, így az első nagyobb piaci ijedtség hétfő délelőttre esett: az olajárak 4-5 százalékkal megugrottak, de – egyelőre legalábbis – hamar megnyugodott az energiapiac. Az árjegyzések nem száguldottak érdemben, ami épp a fenti okfejtés szélesebb körű elfogadottságát jelezheti.

Nyilván jósgömbjük az energiapiaci guruknak sincs, továbbá kockázatot jelent, hogy a korábbi arab–izraeli háborúk során jelentős olajársokkokkal kellett szembenézzen a világ. A CNBC által megkérdezett elemzők szerint lényeges, hogy sem Izrael, sem Palesztina nem jelentős olajipari szereplő. Mivel azonban a konfliktus egy tágabb, kulcsfontosságú olajtermelő régióban van, így arra figyelmeztetnek, hogy az események továbbgyűrűzése újabb ellátási nehézségeket hozhat az olajpiacokon.

Várható némi kockázati felár az olajpiacon, amíg a piac meg nem győződik arról, hogy az esemény nem indít el láncreakciót, és a közel-keleti olaj-, valamint gázellátás nem lesz érintett”

– mondta a CNBC-nek Vandana Hari, a Vanda Insights elemző cég ügyvezetője.

A BBC hírportálnak Saul Kavonic energetikai elemző azonban úgy nyilatkozott, hogyha a konfliktus kiterjed Iránra is, amelyet most a Hamász hétvégi támadásainak a támogatásával vádolnak, akkor a globális olajellátás három százaléka is veszélybe kerülhet, hiszen Irán részesedése érdemi a globális olajpiacon.

Ezen túlmenően Caroline Bain, a Capital Economics vezető árupiaci közgazdásza a BBC Today című műsorában elmondta, hogy Irán az amerikai szankciók ellenére az idei év folyamán növelte az olajkitermelést. Majd kifejtette: úgy tűnik, hogy az USA szemet hunyt az iráni olajkitermelés folyamatos növekedése felett, ám ezt az Egyesült Államoknak innentől kezdve nehezebb lesz figyelmen kívül hagynia. Bain szerint a Capital Economics elemzőcég arra számít, hogy az év utolsó három hónapjában az olaj iránti kereslet meghaladja a kínálatot, ami „támogatni fogja a magasabb árakat”.

Saul Kavonic pedig hozzáteszi: a globális olajellátás mintegy ötöde „túszul esne”, ha a Hormuzi-szoroson, az olajkereskedelem létfontosságú útvonalán való áthaladás egy esetleges eszkaláció miatt jelentősebb fennakadásokat szenvedne. Ugyanis ez a szoros létfontosságú az Öböl-térség fő olajexportőrei számára, amelyek gazdasága az olaj- és gáztermelésre épül.

Az elkövetkező napok eseményeinek alakulását övező bizonytalanság az amerikai államkötvényekbe és a dollárba történő befektetéseket is ösztönözheti, mivel azokat a befektetők hagyományosan válság idején vásárolják – tette hozzá James Cheo, az HSBC bank munkatársa. Ugyanakkor október 9-én, hétfőn az izraeli központi bank közölte, hogy akár 30 milliárd dollárnyi devizát is eladna, hogy megnyugtassa a piacokat és támogassa az ország saját valutáját, a sékelt, amely meredeken esett a háború kitörésének hírére.

Makronóm-vélemény

Most még korai megjósolni, hogy a konfliktus szélesebb körre, például Iránra kiterjed-e. Ha igen, akkor nincs kizárva, hogy hosszabb időn keresztül emelkedő ártrend lesz uralkodó az olaj- és gázpiacokon. Ám amennyiben néhány hét alatt megnyugodnak a kedélyek, akkor a világgazdaság nem túl erős növekedési kilátásai inkább újra lefelé nyomhatják az energia globális árát a következő hónapokban.

