Mibe érdemes ma fektetni? Van erre jó válasz?

A portfóliókezelésben közreműködő szakértők nem befektetési tanácsot adnak, hanem az ügyfél speciális élethelyzetéhez leginkább igazodó pénzügyi stratégiát segítenek felállítani, végrehajtani, továbbá az egyedi élethelyzetek (például tandíj, otthon, vásárlás, házasság, gyermekvállalás, nyugdíj stb.) és a tőkepiaci helyzet változásához igazodva menedzselni mindezt.

Amit tehát egy hús-vér szakértő el tud mondani nagy általánosságban a kisebb, lakossági befektetések kapcsán az a következő.

Mekkora kockázatot vállal?

– Mindenkinek el kell döntenie, hogy mekkora kockázatot hajlandó vállalni, és ahhoz kell igazítania a hozamvárakozásait.

Állampapírok, kötvények, részvények, befektetési jegyek és a bankbetét

– Az inflációkövető lakossági állampapírok a legtöbb helyzetben igen stabil és értékőrző befektetésnek számítanak, így nálunk is. Jelenleg a magas infláció miatt a hozamok is magasak, de várhatóan hosszabb távon a pénzromlás ütemének a mérséklődésével a hozam is csökken.

– A kötvények jellemzően megbízhatóbbak a részvényeknél.

– Tőzsde eddig hosszú, sokéves, egy-két évtizedes távon jellemzően emelkedett, és könnyen lehet, hogy ez a jövőben is így lesz. Így egy átlagpolgárnak, aki a nyugdíjára (is) félretesz, jó befektetés lehet, ha sok kis részletben (mondjuk havonta pár tíz ezer forinttal) tölti fel a portfólióját részvényekkel. Ám fontos, hogy a teljes megtakarításainak összességében csak kisebb részét (hüvelykujjszabály szerint legfeljebb egynegyedét-egyharmadát) ajánlott tőzsdei papírokba tenni. Ez esetben is több iparágból, több országból szükséges összeválogatni a részvényeket a kockázatok csökkentése érdekében. Nagyobb biztonságot adhat, ha ezt neves, bejegyzett és engedélyezett hazai szolgáltatókon keresztül bonyolítja az ember.

– A befektetési jegyet jellemzően egy pénzintézet, illetve annak értékpapír-alapkezelője bocsátja ki, a begyűjtött tőkét pedig profi alapkezelő csapat menedzseli. Ez egy értékpapír, ami részesedést testesít meg a befektetési alapokban kezelt vagyonból. A befektetési alapok több egyéni befektetést gyűjtenek össze. Az alapkezelő mérethatékonyan, szakemberek segítségével kezeli az összegyűjtött összeget. Az alap által vásárolt eszközök a befektetési alap típusától függnek, befektethetnek állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe, de akár bonyolultabb tőkepiaci eszközökbe is. A vállalt kockázatot a befektetési alap befektetési stratégiája határozza meg. A befektetési alapok nyújtotta egyszerűségért, mérethatékonyságért és nem utolsósorban a szakértelemért a befektető éves alapkezelési díjat fizet az alapkezelőnek, amelyet általában a befektetett összeg százalékában határoznak meg. Kiválasztásukhoz, arányukhoz az egyéni portfóliókon belül érdemes szakértői tanácsot kérni. Sok esetben életbiztosításokkal kombinált befektetéssel együtt (úgynevezett unit linked formában) is találkozhatunk az ilyen instrumentumokkal.

– A bankbetét szintén biztonságos, főleg az OBA-betétbiztosítás mellett 100 ezer euróig, azonban alacsony a hozama. (Az Országos Betétbiztosítási Alap, az OBA egy-egy betétes részére egy hitelintézetnél elhelyezett betéteinek tőkéje és kamatai után – fő szabály szerint – összesen legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forintösszegig – jelenleg ez 38,2 millió forint – fizet kártalanítást.)

Az ingatlanpiac

– Ingatlan is stabil befektetési eszköz, de ehhez is érteni kell, ahogy a tőzsdéhez. Az ingatlanok között óriási a különbség, hiszen sok községben hosszú évek óta alig drágultak a házak, a telkek, míg sok népszerű nagyvárosunkban többszörös áremelkedés volt egy-két évtized alatt. Általánosságban igaz – vagy legalábbis az elmúlt évtizedekben az volt –, hogy a nagyvárosi lakáspiacokon hosszabb távon jellemzően nőnek az árak, és ritka az olyan, a piacot teljesen átrendező válság, mint amilyen a 2008-as pénzügyi krízis volt.

Összefoglalva

A fent felsoroltak tekinthetők az alapvető pénzügyi termékeknek, amelyek az átlagolvasó számára könnyen elérhetők. Ezeken felül persze megszámlálhatatlan lehetőség létezik, amelyekkel sokkal magasabb hozamot is elérhetünk. Ne feledjük azonban azt sem, hogy sokkal nagyobb kockázat mellett. Gondoljunk például a kriptovalutákra vagy a számos formában működő befektetési csalásokra, illetve piramisjátékokra. Ezek onnan ismerhetők fel a legkönnyebben, hogy különösebb erőfeszítés nélkül évi 30-50 vagy akár 100-200 százalékos hozamot is ígérnek. Csakhogy a kártyavár ilyen esetekben előbb vagy utóbb, de inkább előbb össze is omlik.

A szerkesztő megjegyzése: A fenti cikk nem minősül befektetési tanácsadásnak, konkrét befektetési kérdések eldöntéséhez keressen fel befektetési tanácsadó szakértőt.

