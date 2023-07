Putyin behúzhatja az afrikai gabonaüzletet

A Makronóm Intézet elemzőjének írása.

Nem telt el két hét sem azóta, hogy Putyin elnök bejelentette Oroszország kilépését a fekete-tengeri gabonakezdeményezésből, megfenyegetett mindenkit, hogy innentől a Fekete-tenger északi fele nem biztonságos terület (vagyis a kereskedelmi hajókra is úgy tekint, mint az ukrán célpontokra), majd napokon keresztül lőtte Odessza és más ukrán kereskedelmi csomópontok kikötőjét. A Szentpétervárra összehívott, július 27-28-án tartott Oroszország–Afrika csúcstalálkozó időzítése tehát nem volt véletlen. Az esemény legfőbb kérdése az volt, elő tud-e készíteni Putyin egy olyan egyezséget, amellyel gyakorlatilag letarolja az afrikai gabonapiacot, és – Ukrajnát megfosztva az eddigi lehetőségeitől – egyeduralkodóvá válik-e az Afrikába irányuló, zsíros profitot termelő gabonaexport területén.

Talajlazítás

Putyin elsődleges célja az volt, hogy meggyőze afrikai partnereit aggodalmáról az afrikai ellátással kapcsolatban, majd azonnal megoldást is tálaljon a problémára. Az afrikai államok mindig is szorosabb kapcsolatban álltak Oroszországgal, mint a globális Nyugattal, ez a kapcsolat pedig a háború óta csak szorosabbá vált. Ha lehet még fokozni, Putyin most a láncot kereste, amellyel a Kremlhez kötheti a Szentpéterváron összegyűlt vezetőket.