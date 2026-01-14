Veszettséget terjesztő majom támadt a bulizó fiatalokra

Az Ősi ösztön esetében sincs túlbonyolítva a sztori, egy egyetemista lány hazalátogat a családjához, viszi a barátait is, a házi kedvencként tartott aranyos majom azonban veszettséget kap, és rátámad a kompániára, amelynek tagjai jobb híján a medencébe menekülnek. Az emberszabású azonban nem türelmetlen, a víz szélén várja, mikor kecmeregnek ki. A fiataloknak pedig szükségük lenne a telefonjukra, nem azért, hogy Candy Crushsal üssék el az időt, hanem mert a pazar villa messze van a nagyvárostól, és segítséget kéne hívniuk, mivel az egyiküket megmarta a fenevad.

El kell ismerni, hogy a zabos csimpánz tökéletesen élethű külsejében és mozgásában is,

nem érezni a CGI-t, a megvalósítása a legutóbbi Majmok bolygója-film színvonalán mozog. Ez mondjuk részben annak is köszönhető, hogy a cselekmény nagy része éjszaka játszódik, a sötét jelenetekben pedig könnyebb elrejteni a trükkök hiányosságait, de legalább ebből a szempontból nem kelt gagyi B kategóriás hatást a produkció.

Minden más aspektusból azonban igen, a színészi játék semmilyenebb nem is lehetne, a feszültség zéró. Johannes Roberts valószínűleg ismeri a viccet, de nem szereti, ugyanis az abszurd helyzetet bár fel lehetne oldani jó adag fekete humorral a Kokainmedve módjára, de egy-egy beszólást leszámítva nem is próbálkozik vele.

Így aztán érdekes módon az Ősi ösztön kevés érdeme is csak rontja az élvezeti értékét, mert nyilván egy hasonló produkciótól senki nem vár remekművet, de a trash filmek rajongóinak sem lehet ajánlani azzal, hogy annyira rossz, hogy már jó.