„A középkori ember számára a Paradicsom illatát hordozták” – igazi remekmű jelent meg a fűszerek világformáló hatásáról

Gyönyörű szavaink vannak a fűszerszámokra, engem főzés közben mindig ez fogott meg: kakukkfű, zsálya, csombor, rozmaring, a méhfűnek is nevezett citromfű és a többiek. A nevüket is jó ízlelgetni, nem csak az ételt.

A kitűnő Roger Crowley Fűszer – A 16. századi versengés, amelyből modern világunk született című, kalandregénynek is olvasható geopolitikai mesterművében nálam sokkal elmélyültebben és izgalmasabban vizsgálja a fűszerek mágiáját. Crowley az egyik legjobb kortárs történész, aki sokat tud hazánkról is, ugyanis amikor az Oszmán Birodalom felemelkedéséről és bukásáról írt, természetesen a nándorfehérvári csatát is elemezte, s tőle tudtam meg, hogy a törökök stratégiai pontokon elhelyezett méhkaptárakkal igyekeztek elijeszteni eleinket.