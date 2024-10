Vérfertőzés és testvérharc a nem is olyan boldog Északon – Jo Nesbø új regényében tovább emeli a tétet

Akárcsak Jo Nesbø művei. Ezek, éppen ellenkezőleg, a sötétségükkel taglóznak le, és azzal – az egyébként Stefánssonéval – rokon jellemzőjükkel, hogy alkotójuk milyen kényelmes otthonossággal mozog az emberi lélek legrejtettebb zugaiban is. A földkerekség túlzás nélkül legnépszerűbb élő krimiírója, a skandináv krimik királya ugyancsak nálunk járt nemrégiben, és ha izlandi kollégája nem lopja el előle a show-t, talán nagyobbat is szólhatott volna a látogatása. De talán nem is baj, hogy így történt, mert ily módon több figyelem juthat az új regényére, amelynek hazai megjelenése alkalmából volt nemrégiben szintén a könyvfesztivál vendége.

A Vérségi kötelék pedig meg is érdemli ezt a kitüntetett figyelmet.

A súlyos családi drámáktól terhelt Opgard testvérek kifordult mindennapjaiban ugyan egyszer már megmerítkezhettünk, a különálló olvasmányként is abszolút érvényes folytatás nem marad el a – reméljük, egy hosszabb sorozat kezdő részeként – néhány éve megjelent A birodalomtól.

Mondjuk természetszerűleg nem is üt akkorát; a görög sorstragédiába oltott családi thrillerfolyam első epizódja nemcsak a mesteri történetvezetése miatt volt olyan letaglózó, hanem mert annyiban különbözött a sokáig kitartott, műfajában szintúgy remekmű Harry Hole-szériától. Bár a felszínen átlagos, szőke norvég férfinak látszó, a démonaival hasztalan küzdő, alkoholista szupernyomozó figurája az Opgard-saga narrátora és főszereplője, Roy Opgard alakjában is visszaköszön, ezzel az árnyékos családi sztorival mintha Nesbø szintet lépett volna – még kissé bizonytalan léptekkel, de elindulva a szépirodalom felé.