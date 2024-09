Szarajevó nem enged

(Nyitókép: Wikipedia/Julian Nitzsche)

A horvát–bosnyák határnál leszállítanak a buszról, egyesével megyünk a bódéhoz, mint régen a román–magyar határon. Szkennel a határőr, felvétel is készül mindenkiről. A horvát oldal is és a bosnyák is külön rögzíti az érkezésünket. Két órát töltünk ott, mielőtt alászállunk a Balkán puskaporos hordójába. Még három óra kanyargás a Boszna folyó völgyében, és meg is érkezünk Szarajevóba. A városba, ahol száztíz éve Gavrilo Princip kezében eldördült a 20. század tébolyát elindító startpisztoly. A Latin hídnál, amely a szocializmus idején Princip híd is volt, két lábnyom, a terrorista lábnyoma „emlékeztet az egyszer-volt ragyogásra”. A szerbek ma is hősnek tartják Gavrilo Principet. Szarajevó külvárosában, Belgrádban és a vajdasági Bácstóvárosban is szobra áll, utóbbit Emir Kusturica filmrendező, Szarajevó szülötte leplezte le, aki filmet is forgatott a merénylőről. Ilyen a történelem. Minden attól függ, hogy kinek az érdekei szerint rendezzük be a múltat. Egy autó áll a sarkon az első világháború történetét bemutató múzeum mellett, olyan, amilyenben Ferenc Ferdinánd és Zsófia hercegnő utoljára utaztak.

Fellanovkázunk a Trebević hegyre, ahol az 1984-es téli olimpiát rendezték. Negyven év telt el azóta. Tízolimpiányi idő, ebből négy év háború. A Trebevićen sétálni ma is csak a kijelölt utakon érdemes, mert az 1992–96-os háború alatt elaknásították a területet.

A hegyről nagyon szép kilátás nyílik Szarajevóra, amely 1425 napig volt ostrom alatt. Tizenkétezer halott és ötvenezer sebesült csak ebben a négyszázezres városban. Bosnyák útitársunk meséli, hogy a szerbek 300-400 márkáért adtak bárkinek fegyvert, és lehetett az ostromlott város kimerészkedő civil lakóira is lőni. Mint egy videójátékban.

Visszatérve a hegyről a szarajevói sörgyár mellett megyünk el, ahol a háború alatt nem sört palackoztak, hanem onnan látták el a várost ivóvízzel. Vele szemben áll a Szent Antal ferences templom és kolostor.

A ferencesek nem mentek el a háború alatt sem. Ellátták a sebesülteket, gyógyszert, élelmiszert osztottak. Ezért is tisztelik őket a városban. Nem mentek ők el a török időben sem, noha negyven kolostorukból és templomukból mindössze kettő maradt, a többit lerombolták. Szabadban miséztek, tanítottak, gyógyítottak; sokakat bántalmaztak, megöltek közülük, ezért civilben jártak, de akkor sem hagyták el Boszniát.