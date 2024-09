A Liget Budapest Projektet a világ legjobb turisztikai fejlesztésének választották, díjeső a szakma Oscar-díjátadóján! (VIDEÓ)

Nyitókép: YouTube

Az International Travel Awards történetében először fordult elő, hogy egy fejlesztés 3 díjat is elnyert: a Liget Budapest Projekt két kategóriában is első helyet szerzett:

a világ legjobb turisztikai fejlesztése és Európa legjobb családbarát fejlesztése lett, a Magyar Zene Háza pedig az Európa legvonzóbb turisztikai attrakciója

elismerést kapta meg a Dubajban tartott díjkiosztón – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A megújuló Városliget fejlesztései több mint 120 ország népszerű idegenforgalmi projektjeivel mérettették meg magukat, és a zsűri, valamint a nyilvános közönség szavazatok alapján bizonyultak a legjobbnak. Az International Travel Awards a legrangosabb díj az utazás és a turizmus területén,

„Turisztikai Oscar-díjnak” is nevezik és minden évben több ezer szereplő közül jutalmazza a legkiválóbbakat.

A díjátadót 2018 óta minden évben megrendezik, hogy a turisztikai vonzerő szempontjából kiemelkedő projektek, fejlesztések, attrakciók versenyében megjutalmazzák a legjobbakat. Kontinensenként számos kategóriában érkeznek jelölések épületekre, természeti látványosságokra és különleges látnivalókra, amelyek közül a győztest a zsűri értékelését követően közönségszavazással választják ki. A turisztikai szakemberek, a média és a látogatók idén is a világ minden tájáról szavaztak a jelöltekre a Közel-Keletről, Ázsiából, Európából, Afrikából, Amerikából és Óceániából egyaránt – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

„Nagy büszkeség, hogy a Liget Budapest Projekt,

Európa jelenleg legjelentősebb kulturális beruházása,

és az ennek részeként megvalósított Magyar Zene Háza jelentősen hozzájárul az ország és a főváros turisztikai vonzerejéhez, amit a turisztikai szakma képviselőinek elismerése mellett a közönség szavazatai is visszaigazoltak. Ezt a kiemelkedően magas látogatószámok mellett az is bizonyítja, hogy az egyik legfontosabb idegenforgalmi megmérettetésén, az International Travel Awardson három elismerést is elhozhattunk” – idézi a közlemény Gyorgyevics Benedeket.