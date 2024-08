Óriási blama a Szigeten: kényszerszünetek szakították meg a sztár DJ fellépését

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Kényszerszünetet kellett tartani szombat este a Sziget fesztiválon a főműsor alatt a Nagyszínpadon. Technikai probléma miatt leállt Martin Garrix műsora – számolt be a Blikk.

A holland DJ a show kedvéért igyekezett most is mindent bevetni: tűzijáték, lézer, füst és lángok egyaránt színesítették fellépését. Azonban az élmény nem lett teljes: ugyanis Garrix műsora negyed 11 körül váratlanul leállt. A fesztivál technikai személyzete azonnal a színpadra rohant, hogy orvosolja a problémát, de így is kellemetlen percek következtek.

Többen elindultak haza

A lap helyszínen tartózkodó újságírója szerint a DJ végig a színpadon maradt,

mikrofonjában többször bocsánatot kért a közönség tagjaitól,

akik a helyreállítás alatt néma csöndben ácsorogtak a színpad előtt, többen pedig el is indultak haza.

A malőrt végül sikerült orvosolni, Martin Garrix pedig meghosszabbította az eredetileg 22:45-ig tervezett fellépését – írta a Blikk.