Megható fotót posztolt Bruce Willis lánya édesapjáról

Bruce Willis rajongói érthetően nagyon aggódnak kedvencük miatt, és türelmetlenül várják, hogy a család tájékoztassa őket a színész állapotáról. Időnként meg is osztanak néhány apró információt, ahogy most is történt. Rumer Willis a közösségi oldalán reagált az édesapja állapotára vonatkozó kérdésre.

Nagyszerűen van. Nagyon szeretem. Köszönöm.

– írta szűkszavúan és fotót posztolt a válasz mellé

Nemrég Bruce Willis felesége, Emma Heming, egy reménykeltő videót osztott meg a közösségi oldalán. Elmondta, hogy részt vett egy kutatásban, amely a frontotemporális demenciában szenvedők életének javítását célozza. Bár erre az állapotra jelenleg nincs gyógymód, a kutatások folyamatosan zajlanak.

Bruce Willist 2023-ban diagnosztizálták a betegséggel, miután megjelentek nála a tünetek. Nem sokkal ezután bejelentette visszavonulását a színészettől, és azóta minden idejét a családjával tölti.

Rumer megszorítja édesapja kezét. Forrás: Facebook

