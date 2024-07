Őrjöngő fiatal lányok, Oasis és amerikai mainstream metál – 5 izgalmas rockkoncert az idei Szigeten

Ahogy 2022-ben a Fontaines D.C.-vel, úgy ezúttal is rockzenével zárhatjuk az idei Szigetet. A Dead Poet Society pedig tökéletes példa arra, miért érdemes a kisebb színpadok programját is átnézni, ugyanis gyakran a kevésbé ismert nevek között is igen kellemes meglepetésekre bukkanhatunk. Akárcsak a korábban említett Grandson esetében, a Los Angeles-i banda dalaiban is a szorongások, a függőségek vagy éppen a különböző személyes veszteségek kezelése áll a középpontban,

mindezt pedig a klasszikus amerikai mainstream, rádióbarát rock-metál stílusában adják elő.

Azaz nagy zenei megfejtéseket nem szabad tőlük várni, ellenben olyannyira slágeresek, hogy ha nem ismerjük az adott számot, akkor is könnyedén be tudunk kapcsolódni már a második refrénnél. Az együttes olyan nevekkel turnézott együtt, mint a brit alternatív rock jelenlegi egyik legnagyobb szupersztárja, Biffy Clyro, és járták az országokat mások mellett a Highly Suspect vagy a Nothing More társaságában is. Nálunk legutóbb februárban játszottak az Akvárium Klubban, így a rajongók kevesebb mint fél év után máris ismételhetnek.