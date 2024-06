Rasszistázzák Eminemet, aki egy lövöldözésről mert rappelni új számában

Nyitókép: VALERIE MACON / AFP

A „Houdini” című új dalában Eminem viccet csinált abból a 2020-as lövöldözésből, amely Megan Thee Stallion lábsérülését okozta. A dalszöveg miatt a közösségi felületeken támadják az előadót – számolt be az nbcnews.com.

„If I was to ask for Megan Thee Stallion if she would collab with me/Would I really have a shot at a feat?” – rappeli Eminem új számának első percében, ami magyarul azt jelenti, hogy „Ha Megan Thee Stalliontól megkérdezném, hogy kollaborálna-e velem/Vajon meg lennék-e lőve a lábamon?” (A „feat” a „feature” rövidítése, egy dalnál az adott előadók kollaborációját jelenti, a „feet” jelentése lábak, kiejtésben viszont mindkét verzió „fít”, tehát hangzás alapján mindkettő lehet.)

A sor nem tetszett a közösségi média felhasználóinak, akik kritizálták Eminemet, mert a dalszövegében nemi erőszak elkövetését is hangsúlyozza, illetve egy fekete nőt vesz célba. A 2020-as lövöldözés kövekeztében az elkövető, Tory Lanez – aki szintén híres előadó – tíz éves börtönbüntetést kapott.

Eminem új számát itt meghallgathatja: