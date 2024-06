Mi lehetne a legfontosabb egy patinás RPG-nél, ha nem a karakterek pánszexualitása?

Nyitókép: gamestar.de

Aki valaha is foglalkozott videójátékokkal, az jó eséllyel ismeri a jobb sorsra érdemes, egykoron kifejezetten nagy névnek számító BioWare stúdió akció-RPG-jét, a Dragon Age-sorozatot, amely a Mass Effect mellett a csapat egyik legnagyobb dobása. Nem mellesleg a kiadóként a fejlesztők mögött álló Electronic Artsnak is igen szép bevételeket termelt.

Emiatt aztán nem is meglepő, hogy a kezdetek óta nagyon komolyan, kulcsfontosságú emberekkel megfogyatkozott BioWare továbbra is gyártja a sikeres franchise-ok újabb és újabb részeit, még ha azok nem is sikerülnek jól (lásd a Mass Effect: Andromeda esetét).