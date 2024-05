Olyan dologra készül Jared Leto Budapesten, amelyre még nem volt példa

Nyitókép: Jared Leto felmászik az Empire State Buildingre 2023. november 8-án New Yorkban. (Roy Rochlin/Getty Images for Empire State Realty Trust)

Német Dániel írása

Nem sokan mondhatják el magukról, hogy a szórakoztatóiparon belül két különböző területen is feljutottak az abszolút csúcsra. Jared Leto közéjük tartozik, hiszen a pályája elején olyan kultikus filmekben játszott komoly mellékszerepet, mint a Harcosok klubja, a Rekviem egy álomért vagy az Amerikai pszichó, később pedig a Mielőtt meghaltam című drámában nyújtott alakításával Oscar-díjat is nyert.

Mindeközben pedig felépített egy elképesztően sikeres zenei karriert is. Együttese, a Thirty Seconds to Mars eleinte egyike volt a kétezres évek közepén felfutó emo-bandáknak, rendkívül fogós és fülbemászó dalaik révén már akkor hatalmas rajongóbázisra tettek szert, amiben valószínűleg nem kis szerepet játszott Jared Leto már-már pofátlanul tökéletes fizimiskája is.

Jared Leto, a Thirty Seconds to Mars koncertjén a mexikói Monterrey Parque Fundidora parkjában 2024. március 30-án. (Fotó: Medios y Media/Getty Images)



Harmadik, This Is War című lemezükkel és különösképpen az azon szereplő szuperslágerrel, a Closer to the Edge-el a stadionrock irányába mozdultak el, és hirtelen a színtér egyik legsikeresebb bandájává váltak. Olyannyira, hogy a rajongók már-már egy szektát alapítottak Echelon néven, a sztár pedig ki is használta az őt övező vallási áhítatot: sokszor hosszú hajjal, fehér ruhában, Jézust idézve állt színpadra teátrális gesztusok kíséretében.

Magyarországon szintén nagyon hamar rendkívül népszerűek lettek,

2010 és 2019 között összesen hét alkalommal koncerteztek nálunk,

volt olyan év, amikor a VOLT Fesztiválon és a Szigeten egyaránt fő fellépők voltak. Igaz, utóbbira egy tragikus esemény miatt kerülhetett sor, a Hajógyári-szigeten a tervek szerint Amy Winehouse lett volna a fő produkció, ám ő a fesztivál előtt néhány héttel meghalt.

Később, részben a covidjárvány miatt is, 2019 után a zenekar hosszabb szünetre vonult, tavaly azonban új lemezzel jelentkeztek It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day címmel, az ezzel kapcsolatos turnét pedig Jared Leto a rá jellemző teatralitással jelentette be. Felmászott az Empire State Building tetejére – amelyre a világtörténelem során egyébként senki nem volt képes korábban –, hogy elmondja a körút állomásait.

Ezek között szerepel Budapest is, és rögtön hazánk legnagyobb zárt koncerttermét, az MVM Dome-ot célozzák meg, azaz ez lesz Magyarországon az eddigi legnagyszabásúbb önálló fellépésük.