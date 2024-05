Különleges cápák jelentek meg a váci Duna-parton

A szobrok különleges kötőeleme

A cápák testének elkészítéséhez a hulladék mellé a Duna-Dráva Cement Kft. evoBuild termékmárkájához tartozó, alacsony szén-dioxid kibocsátású cementből készült betont választotta a művész. Az építőanyag-ipari cég anyavállalata, a Heidelberg Materials kiemelten kezeli a klímasemlegesség kérdését, ezért is döntöttek úgy, hogy Magyarországon is elérhetővé teszik az evoBuild termékcsaládot, amely a hagyományos betonnal azonos tulajdonságokkal rendelkezik, azonban minimum 30%kal, de akár 80%-kal is csökkenti a CO2 lábnyomát.