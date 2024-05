Állatkert és metropolisz

A világ forrong. A stratégiai nyugalom jegyében ezen a héten is vegyünk a kezünkbe egy klasszikust.

Az 1928-ban született Desmond Morris oxfordi zoológus, etológus (mellék­állásban szürrealista festőművész) az ember állatias magatartásformáinak a végletekig megosztó, utánozhatatlan stílusú kutatójaként vonult be a 20. század tudománytörténetébe. Híres könyvei, a The Naked Ape (a meztelen majom) és az éppen ötvenöt éve megjelent The Human Zoo (az emberi állatkert) jelentősen hozzájárultak, hogy – ha nem is elég gyakran, de jobb napjainkon – képesek vagyunk kívülről is szemügyre venni magunkat.