Az már korábban ismert volt, hogy Rómeót a Pókember-filmek sztárja Tom Holland alakítja majd, azonban az csak a közelmúltban látott napvilágot, hogy a világirodalom legismertebb szerelmespárjának női tagját, Júliát egy afroamerikai színésznő, Francesca Amewudah-Rivers alakítja majd. Ez a több mint meglepő döntés újabb bizonyítéka a woke újabb térnyerésére, ugyanis ezúttal az egyetemes kultúra egyik ikonikus darabját, a Rómeó és Júliát igyekeznek átformálni, megreformálni.

Forrnak az indulatok az interneten, valóságos kommentháború alakult ki az ügyben. Természetesen a felkent liberális haladárok Shakespeare halhatatlan meséjének ilyen módon történő feldolgozását lüktető új víziónak tartják. A bírálok pedig már meg is kapták az ilyenkor szokásos rasszista bélyeget.

– Amikor ilyen dolgokat olvas az ember, mindig elgondolkodik azon, hogy miért történik ez? Mi értelme van ennek? Miért kell nagy klasszikusokat átírni, erőszakosan PC-vé tenni, kvázi meghamisítani? Természetesen a kérdések költőiek, hiszen nem várunk rá választ. A liberálisok őrülete tombol szerte a világon. az élet minden területén próbálkoznak, nyomulnak, de a művészetek világában, az irodalom, a film és a színház területén volt a legkönnyebb számukra az előrenyomulás, hiszen ezeken a területeken otthonosan mozogtak, mert már eddig is uralták ezt a világot. Most azonban már mindent is akarnak.

Kíváncsi lennék, a most ujjongva tapsikoló liberálisaink mit szólnának, ha mondjuk egy rendező azzal az ötlettel állna elő, hogy Martin Luther Kinget szerepét egy fehér színészre szeretné osztani egy új, modern, lüktető vízió keretei között. Lenne üvöltözés és felháborodás az biztos – gondolta magában Felhévizy és elment egy kicsit sétálni a Duna-partra, kiszellőztetni a fejét.”