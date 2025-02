„Felhévizy Félix nagy szerelmese a régi Tabánnak. Számos könyv mellett több rézkarc, grafika és festmény is van a birtokában erről a különleges eltűnt városrészről. A hírlapíró amikor ránéz ezekre az ódon, romantikus hangulatú képekre, mindig elfogja egy nosztalgikus hangulat a régi korok, a régi világ iránt. Az íróasztala mellett az egyik falon van két Zorád Ernő által készített kép, és szeretett volna már régóta a vele szemben lévő falra is két képet a Tabánról. Ezen a héten, nagy örömére sikerült is megszereznie két 1925-ben készült akvarellt, Tibai-Takács János munkáit, amivel végre teljessé teheti a dolgozószobájának a hangulatát.

Éppen a képkereteket tisztogatta, amikor eljutott hozzá a hír Puzsér Róbertről és a végül lemondott Magyar Péterrel közös előadásáról. Természetesen teljesen kiakadt a hírek hallatán. (...)