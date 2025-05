„Felhévizy nem egy nagy konyhaművész, ezt be kell őszintén vallani, azonban úgy döntött, hogy ennek ellenére összeüt egy milánói makarónit. Éppen elkészült a nagy mű és a sajtot szerette volna lereszelni hozzá, amikor csengettek nála. A hírlapíró megmosta kezét és az ajtóhoz sietett. Nagy meglepetésére a régen látott Reinfrank néni állt a küszöbön.

Félix megpróbálta beljebb hívni a ház tűzrőlpattant hírmondóját, de ő nem szeretett volna zavarni, azon nyomban bele is kezdett a mondandójába:

– Kedves szerkesztő úr, engedje meg, hogy elmeséljek egy kis történetet önnek, amit meg is írhat, ha úgy tartja kedve. Bizonyára ön is látta Magyar Péternek az egyik Facebook-bejegyzését, amelyben a miniszterelnök úr tihanyi beszéde kapcsán megpróbálta összeugrasztani az anyaországi magyarokat a határainkon kívül élő testvéreinkkel. Ez a kamugép, ez az internethuszár, mert mi csak így hívjuk a barátnőimmel kiposztolt leveleket, ahol állítólagos határon túli magyarok bírálták Orbán Viktort és biztosították őt a támogatásukról, azaz úgy jött le az egész, hogy természetesen már Erdélyben is árad a Tisza.

Na, most ezt a Tisza Párt elnökének eddigi megszólalásai, hazugságai miatt nem igazán vesszük komolyan. Azonban úgy döntöttünk az Orbán Viktor Akciócsoport tagjainak a beleegyezésével, hogy egy hozzánk érkezett levelet, természetesen név nélkül mi is bemutatunk, bizonyítandó, hogy nem minden úgy van, ahogy azt Brüsszel Péter és az ő médiája közvetíti az emberek felé.”

***