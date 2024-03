Februári tavasz

Nyitókép: Mandiner-archív

A szokatlanul meleg februárban virágba borultak körülöttünk a völgy mandulafái. A szőlő metszését ilyenkor még nem fejezhettük be. Azelőtt ez a művelet a téli munkálatok közé tartozott. Alaposan felöltözve, fagyott talajon, olykor hóban jártuk a sorokat, metszettünk, húztuk ki a drótok közül a venyigét; úgy húsz évvel ezelőtt olajoshordóból kialakított lyukas talicskába gyűjtöttük, és ott helyben égettük el, hogy a hamuja is táplálja a talajt. Tüzénél jól esett időnként megmelegedni. Most tizenöt fok lehet, és a déli melegben az ember már nekivetkőzhet a munkának.