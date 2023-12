Rúzsa Magdi ikreinek üzent Matthew McConaughey

Rúzsa Magdi hármas ikrei nem mindennapi ajándékot kaptak az Oscar-díjas színésztől, Matthew McConaughey-től. Erről maga az énekes számolt be egy Instagram-bejegyzésében.

„Szinte hihetetlen ajándékot hozott a Jézuska a gyerekeknek” – kezdte beszámolóját az énekes.

„Köszönöm az angyalkáknak, akik segítkeztek neki. Számomra Matthew McConaughey a legnagyobb színész! Kiugrottam a bőrömből örömömben. Óriási kincs ez nekünk”

– lelkendezett Rúzsa Magdi.

Az Oscar-díjas színész névre szólóan dedikálta is a példányt, melyben a közel kétéves ikreknek üzent is: „Just keep livin”.

A színész által gyakran ismételt mondat elmondása szerint ezt jelenti: „Igazad lehet, tévedhetsz vagy megvannak a válaszaid, vagy nem. Éld át az egészet, és csak azt a csodálatosat kell befogadnod, ami számomra gyakran az élet legváratlanabb dolgait jelenti”.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt