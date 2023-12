Középkori német krónikás mesél a magyarokról – történész a Mandinernek

A nyáron megjelent kötetet Orsós Juliannával, a HUN-REN-OSZK Fragmenta et codices kutatócsoport munkatársával készítette elő Bagi Dániel kiadásra, és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében megjelenő Arpadiana sorozatban látott napvilágot. Az egész szöveg lefordítását nem vállalhatták, mert az nagyon sok lett volna, de a csak magyar vonatkozású részeken kívül magyarul olvashatóak azok a fejezetek is, amelyek az egész mű kontextusba helyezéséhez is szükségesek.