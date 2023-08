Csúszik a világ legjobban várt filmpremierje – a hollywoodi sztrájk a Dűnét is elsodorta

A Warner Bros. Stúdió közleményt adott ki, hogy a Dűne 2 idénre tervezett premierjét jövő tavaszra halasztják. A Timothée Chalamet által alakított Paul Atreides történetét, amelyből Denis Villeneuve rendezett nagyszabású filmeposzt, a hollywoodi forgatókönyvíró- (WGA) és a színészcéh (SAG-AFTRA) sztrájkja miatt

csak jövő év március 15-étől láthatják a rajongók.

A stúdió égisze alatt készült Godzilla x Kong: The New Empire premierje szintén csúszik 2024. március 14-ről április 12-re.

A Warner Bros indoklása szerint azért volt szükség erre a lépésre, mert a sztrájk alatt a színészek nem vehetnek részt a filmek reklámozásában, ami például a sztárszereposztással (Chalamet mellett Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Christopher Walken és Lea Seydoux is szerepel benne) forgatott Dűne 2 esetében komoly érvágás lenne.

Felmerült az Alice Walker regényéből forgatott The Color Purple filmmusical december 25-re és a Jason Momoa főszereplésével készült Aquaman and the Lost Kingdom december 20-ra tervezett debütálásának késleltetése is, de a Warner egyelőre nem változtatott a két mozi bemutatásának eredetileg kihirdetett dátumán. És nem csak a Warner Bros kényszerült átgondolni a produkció premierdátumát, a Sony filmstúdió már korábban közölte, hogy a Kraven, a vadász és a Ghostbusters: Afterlife folytatását 2024-re tolták, a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse pedig kikerült az idei naptárból.

Ugyancsak a hollywoodi színészek és forgatókönyvírók közös sztrájkja miatt nem Luca Guadagnino Challengers című filmjével – a teniszdráma főszereplője szintén Zendaya – indul az augusztus 30. és szeptember 9. között megrendezett 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál. Helyette az olasz Edoardo De Angelis olasz rendező Comandante című, második világháborús filmjét mutatják be augusztus 30-án, szerdán a velencei Lidón álló Palazzo del Cinema nagytermében. A fesztivál közlése szerint Guadagnino filmjét a készítők vonták vissza, mert attól tartanak, hogy a mozi kevésbé érne el sikereket a 180 millió Instagram-követővel bíró Zendaya a népszerűsítésben való aktív részvétele nélkül

– a premier így valamikor 2024-ben lesz.

Mint ismeretes, a hollywoodi forgatókönyvírók még május elején léptek sztrájkba, mivel érdekképviseletük, az Amerikai Forgatókönyvírók Céhe (WGA) nem tudott egyezségre jutni a filmstúdiók és a streamingszolgáltatók vezetőivel. Az írók a streaming iránti nagyobb keresletre hivatkozva nagyobb részesedést követelnek a nyereségből. A sztrájkhoz egy hónappal később 160 ezer hollywoodi színész, kaszkadőr és egyéb, a filmiparban dolgozó alkalmazott csatlakozott a SAG-AFTRA érdekvédelmi szervezet égisze alatt: ők nemcsak jobb fizetést szeretnének, de a mesterséges intelligencia térnyerése miatt is aggodalmaskodnak – miközben a Netflix évi 900 ezer dolláros fizetést adna az MI-szakembereknek a The Hollywood Reporter beszámolója szerint.

A sztrájk ideje alatt a színészek nem szerepelhetnek filmekben, és nem reklámozhatják a már elkészült alkotásokat.

A több mint három hónapja tartó munkabeszüntetés komolyan megrengette az álomgyár film- és sorozatgyártását, és a hatása továbbgyűrűzött a szolgáltatóipar más ágazatai (mosodák, hotelek, éttermek, szépségszalonok) felé, Magyarországon is leállt néhány forgatás e miatt.

Utoljára több mint hatvan évvel ezelőtt történt hasonló nagyszabású, munkabeszüntetéssel járó tiltakozássorozat Hollywoodban.