Szlovákia elnököt választ – szakértővel vettük át a kínálatot és az esélyeket

Azonban Őry szerint Forrónak esélye sincs efölé kerülni.

Értelemszerűen eleve van egy esélytelenség-érzés: a nyolcszázalékos magyar közösség, ha megfeszül, sem tudja a második fordulóig sem eljuttatni a jelöltjét, így a szimbolikus téten túli tétnélküliség nem hat jól a választókedvre.

Ráadásul a Szövetség (vagyis ma már: Magyar Szövetség) a magyarok körében is igen alacsony szavazati arányt ért el legutóbb.

2002-2010 között a magyar választópolgárok mintegy 65 százaléka vagy afölötti része szavazott magyar pártra. Most legutóbb ez az arány alig 36,6 százalék volt”

– hangsúlyozza Őry. Számszerűen nem volt egyébként nagyon rossz a szavazatok számát tekintve az eredmény – 130 ezer –, ugyanakkor 76 ezer magyar nem szavazott a Szövetségre, és egy jó 150 ezres tömb távol maradt a voksolástól, miközben az országos részvétel meg magas volt.

Vagyis: sok magyar kiábrándult és otthon maradt, és ha nincs pillanatnyi ügy vagy szikra, ami belobbantja a lángot, akkor ez így is marad. Mások szlovák pártok, szlovák jelöltek mellé álltak az esélytelen magyar helyett, „vagyis sokan az első fordulóban valószínűleg el sem mennek szavazni” – taglalja. Egyébként a közvélemény-kutatók szerint

Pellegrini áll nyerésre a magyarok körében. Olyannyira, hogy a Focus közvélemény-kutató szerint magánál Forró Krisztiánnál is népszerűbb(!), nem is kicsit: a magyar nemzetiségű szavazók 25,8 százaléka voksolna Pellegrinire, 13,9 Forróra.

De még a deklaráltan Magyar Szövetség-szavazók körében sem jók a számok, itt 34,3 százalékos Forró támogatottsága, Pellegrinié 28,6.

Nyilván a defetista kommunikáció sem hoz a konyhára: Forró szórólapjain a négy százalékot célozza meg, vagyis deklaráltan arra készül, hogy ki fog kapni. „Indulásom egyetlen szlovák jelöltet sem veszélyeztet” – áll a szórólapján. Márpedig a vesztesre nem szívesen szavaz senki.

A fentiek fényében viszont a kitűzött négy százalék is kimondottan hurráoptimista célnak tűnik, Őry szerint legalábbis Forró nem olyasvalaki, aki a megosztott felvidéki magyarság pártpolitikai mocsara fölé tudna emelkedni. S aki képes is volt erre – Bárdos Gyula –, az is alig 5,1 százalékot ért el; amikor két jelölt volt, Menyhárt József és Bugár Béla, előbbi vissza is lépett, utóbbi pedig 3 százalék körüli eredménnyel zárta a próbálkozást.

Önmagában a köztársasági elnök jelölése ettől még lehetne előremutató. „Lehetne közösségegyesítő szerepe egy köztiszteletben álló, pártok fölött egyesítő személy részvételével – ilyen most nincs, vagyis olyan nincs, aki el is vállalná a jelöltséget” – példálózik Őry. „Ha nincs vita és egyben van a tábor, akkor pedig lehetne egy felkészülés a következő EP-választásra – de ennek sincs jele”.

Summa summárum: Őry 3 százalék alatti eredményt jósol – és némi kárt a megmaradt magyar szavazók választási hajlandóságában.

(Másfelől – tehetjük hozzá – annak sem feltétlenül lett volna jó üzenete, ha nem indul egyáltalán magyar jelölt).

***

Nyitóképünk archív: Forró Krisztián, a felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke (k) beszél az előrehozott szlovákiai parlamenti választások után, az eredményváró végén a párt pozsonyi központjában 2023. október 1-jén hajnalban. MTI/Illyés Tibor