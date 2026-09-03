Európában elsőként kötött megállapodást a 4iG és a SpaceX a Starlink Mobile és szuverén műholdas megoldások bevezetéséről

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Európában elsőként kötött megállapodást a 4iG Csoport és az amerikai SpaceX a Starlink Mobile kereskedelmi szolgáltatás, valamint a Sovereign Solutions elnevezésű, védett műholdas kommunikációs megoldások bevezetéséről – közölte a 4iG szerdán az MTI-vel.
A két megállapodást a texasi Bastropban Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója és Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója írta alá.
A 4iG közlése szerint az együttműködés illeszkedik a vállalatcsoport távközlési, űr- és védelmi technológiai tevékenységéhez.
Kiemelték: a 4iG Csoport a Starlink Mobile kereskedelmi szolgáltatását első generációs technológiával vezeti be, amelyet később a SpaceX globális, 2 gigahertzes frekvenciahasználati jogosultságaira épülő, 5G-alapú nem földi hálózati (NTN) képességeket biztosító Starlink Mobile V2 követ.
A Starlink Mobile a 4iG magyarországi és nyugat-balkáni távközlési vállalatainak földi mobilhálózatait egészíti ki azokon a területeken, ahol a mobilhálózat lefedettsége korlátozott vagy nem áll rendelkezésre.
A szolgáltatás rendkívüli helyzetekben, illetve a mobilhálózati infrastruktúra átmeneti kiesése esetén is biztosíthatja a hálózati kapcsolat fenntartását.
A vállalat tájékoztatása szerint a későbbi Starlink Mobile V2 technológia közvetlenül a mobiltelefonokon teszi lehetővé a nagy sebességű szélessávú adatkapcsolatot, és az 5G-alapú NTN-technológiára épül.
A megállapodás másik eleme a Sovereign Solutions, amelynek keretében nemzetbiztonsági célokra kialakított, védett műholdas hálózatokra épülő kommunikációs szolgáltatások válnak elérhetővé. A konstrukció az állami szintű, szuverén és védett műholdas kommunikációs képességek fejlesztését szolgálja.
A 4iG szerint a két megállapodás olyan együttműködési modellt hoz létre Európában, amely a kereskedelmi célú műhold-mobil összeköttetést a szuverén műholdas kommunikációs képességekkel kapcsolja össze.
Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint azt mondta: a megállapodások célja, hogy a hálózati kapcsolódás lehetősége mindenki számára és mindenhol elérhető legyen.
Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója szerint a 4iG a Starlink Mobile, valamint a következő generációs V2 technológia bevezetésével közvetlen műhold-mobil összeköttetést biztosíthat Magyarországon és a Nyugat-Balkánon.
A 4iG Nyrt. konszolidált nettó árbevétele 16,7 százalékkal, 409,4 milliárd forintra emelkedett az első fél évben 2025 azonos időszakához képest, adózott eredménye 21,9 milliárd forintra nőtt a tavalyi első féléves 1,15 milliárd forint veszteség után.
A BÉT prémium kategóriájában jegyzett 4iG Nyrt. részvényeinek záróára 1531 forint volt kedden, a papírokkal az elmúlt egy évben 4965 és 1430 forint közötti árfolyamon kereskedtek.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció/Pexels