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Elon Musk starlink 4ig

Európában elsőként kötött megállapodást a 4iG és a SpaceX a Starlink Mobile és szuverén műholdas megoldások bevezetéséről

2026. szeptember 03. 15:03

Európában elsőként kötött megállapodást a 4iG Csoport és az amerikai SpaceX a Starlink Mobile kereskedelmi szolgáltatás, valamint a Sovereign Solutions elnevezésű, védett műholdas kommunikációs megoldások bevezetéséről – közölte a 4iG szerdán az MTI-vel.

2026. szeptember 03. 15:03
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A két megállapodást a texasi Bastropban Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója és Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója írta alá.

A 4iG közlése szerint az együttműködés illeszkedik a vállalatcsoport távközlési, űr- és védelmi technológiai tevékenységéhez.

Kiemelték: a 4iG Csoport a Starlink Mobile kereskedelmi szolgáltatását első generációs technológiával vezeti be, amelyet később a SpaceX globális, 2 gigahertzes frekvenciahasználati jogosultságaira épülő, 5G-alapú nem földi hálózati (NTN) képességeket biztosító Starlink Mobile V2 követ.

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A Starlink Mobile a 4iG magyarországi és nyugat-balkáni távközlési vállalatainak földi mobilhálózatait egészíti ki azokon a területeken, ahol a mobilhálózat lefedettsége korlátozott vagy nem áll rendelkezésre. 

A szolgáltatás rendkívüli helyzetekben, illetve a mobilhálózati infrastruktúra átmeneti kiesése esetén is biztosíthatja a hálózati kapcsolat fenntartását.

A vállalat tájékoztatása szerint a későbbi Starlink Mobile V2 technológia közvetlenül a mobiltelefonokon teszi lehetővé a nagy sebességű szélessávú adatkapcsolatot, és az 5G-alapú NTN-technológiára épül.

A megállapodás másik eleme a Sovereign Solutions, amelynek keretében nemzetbiztonsági célokra kialakított, védett műholdas hálózatokra épülő kommunikációs szolgáltatások válnak elérhetővé. A konstrukció az állami szintű, szuverén és védett műholdas kommunikációs képességek fejlesztését szolgálja.

A 4iG szerint a két megállapodás olyan együttműködési modellt hoz létre Európában, amely a kereskedelmi célú műhold-mobil összeköttetést a szuverén műholdas kommunikációs képességekkel kapcsolja össze.

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint azt mondta: a megállapodások célja, hogy a hálózati kapcsolódás lehetősége mindenki számára és mindenhol elérhető legyen.

Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója szerint a 4iG a Starlink Mobile, valamint a következő generációs V2 technológia bevezetésével közvetlen műhold-mobil összeköttetést biztosíthat Magyarországon és a Nyugat-Balkánon.

A 4iG Nyrt. konszolidált nettó árbevétele 16,7 százalékkal, 409,4 milliárd forintra emelkedett az első fél évben 2025 azonos időszakához képest, adózott eredménye 21,9 milliárd forintra nőtt a tavalyi első féléves 1,15 milliárd forint veszteség után.

A BÉT prémium kategóriájában jegyzett 4iG Nyrt. részvényeinek záróára 1531 forint volt kedden, a papírokkal az elmúlt egy évben 4965 és 1430 forint közötti árfolyamon kereskedtek.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

Összesen 12 komment

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nyugalom
2026. szeptember 03. 17:16
A kisnövésü meg unger mit lepnek?
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kakukk_madar
2026. szeptember 03. 17:05
Balfasz Tiszások, szerintetek jobb lenne, ha a Telekom, Vodafone vagy a román Digi üzletene a Starlink - el, mi? Mert "NER közeli cég" ne üzleteljen. Idióta, balfasz, surmó, proli, bunkó banda !!!
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Almassy
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2026. szeptember 03. 16:17 Szerkesztve
Hát ja. Most már csak az a kérdés, hogy az ÁVH mikor fog beülni a 4iG igazgatói székekbe... mert a tiszás áradás szennyvíz iszapjára ápr 12 előtt csak nagyon kevesen gondoltak, azok sem itthon.
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1
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Leskelődő
2026. szeptember 03. 16:16
A SpaceX úgy látszik, nem húzódozik a Poloska úr által nemes egyszerűséggel csak összeharácsolt monstrumnak titulált 4iG-től. Pedig feltartott mutató ujjával fenyegette meg őket. Nyöhehe.
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