Európában elsőként kötött megállapodást a 4iG és a SpaceX a Starlink Mobile és szuverén műholdas megoldások bevezetéséről

A két megállapodást a texasi Bastropban Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója és Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója írta alá.

A 4iG közlése szerint az együttműködés illeszkedik a vállalatcsoport távközlési, űr- és védelmi technológiai tevékenységéhez.

Kiemelték: a 4iG Csoport a Starlink Mobile kereskedelmi szolgáltatását első generációs technológiával vezeti be, amelyet később a SpaceX globális, 2 gigahertzes frekvenciahasználati jogosultságaira épülő, 5G-alapú nem földi hálózati (NTN) képességeket biztosító Starlink Mobile V2 követ.