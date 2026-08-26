A Kreml megerősítette, hogy a CIA igazgatója járt Moszkvában

Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy valóban John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója járt hétfőn Moszkvában. Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára az Interfax hírügynökséggel szerdán közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta Ratcliffe-et.

A Kreml szóvivője a The Washington Post című lapnak azt mondta, hogy a látogatás célja „a szakszolgálatok közötti kapcsolat” volt. Egyéb részleteket Peszkov nem közölt Ratcliffe be nem jelentett Moszkvai látogatásáról.