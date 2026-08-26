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vlagyimir putyin dmitrij peszkov

A Kreml megerősítette, hogy a CIA igazgatója járt Moszkvában

2026. augusztus 26. 07:24

A Kreml szóvivője a The Washington Post című lapnak azt mondta, hogy a látogatás célja „a szakszolgálatok közötti kapcsolat” volt.

2026. augusztus 26. 07:24
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Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy valóban John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója járt hétfőn Moszkvában. Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára az Interfax hírügynökséggel szerdán közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta Ratcliffe-et.

A Kreml szóvivője a The Washington Post című lapnak azt mondta, hogy a látogatás célja „a szakszolgálatok közötti kapcsolat” volt. Egyéb részleteket Peszkov nem közölt Ratcliffe be nem jelentett Moszkvai látogatásáról.

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Kedd délelőtt ismertté vált, hogy egy amerikai Boeing C-17A Globemaster III típusú katonai szállítórepülőgép landolt Moszkvában, amely a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével érkezett Vnukovo repülőterére. A gép este Lettország irányába távozott.

Az amerikai CBS News és az Axios meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte, hogy a gépen a CIA főnöke utazott az orosz fővárosba. Peszkov keddi sajtótájékoztatóján még azt mondta, hogy nincs információja az amerikai géppel kapcsolatban.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
Irgum-burgum
2026. augusztus 26. 11:52
Ratcliffe helyett inkább párszáz éles patriot rakétát kellett volna a Kremlbe küldeni...
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0
1
bagira004
2026. augusztus 26. 11:00
Ukrajna lassú halálra van itélve.
Válasz erre
0
1
masikhozzaszolo
2026. augusztus 26. 09:29
Hát nem gyalog.
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0
0
statiszta
•••
2026. augusztus 26. 08:31 Szerkesztve
No! USA és Oroszország egyeztet, hogy mik az érdekszférák az ukrán összeomlás után?
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2
0
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