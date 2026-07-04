Zelenszkij megerősítette: Szentpétervár térségében mértek csapásokat az ukrán erők

Manfred Weber: Megtérült a Magyar Péterbe fektetett bizalmunk
Az Európai Néppárt elnöke nagyon örül a magyar kormányváltásnak.
A kikötői olajipari infrastruktúrát is támadták.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy szombatra virradó éjjel az ukrán erők csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére.
Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében”
– írta az elnök a Facebookon. Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal több mint 850 kilométerre történtek az ukrán államhatártól.
„Ukrajna védelmi erői csapást mértek a kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont” – emelte ki Zelenszkij.
(MTI)
Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Mindezt az orosz védelmi minisztérium erősítette meg, ukrán oldalról nem érkezett jelentés.
Ha nem megy önként, megy kényszerrel.
Ukrajna információi szerint az orosz hadsereg egy kiterjedt támadás előkészítésén dolgozik.