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volodimir zelenszkij szentpétervár orosz-ukrán háború

Zelenszkij megerősítette: Szentpétervár térségében mértek csapásokat az ukrán erők

2026. július 04. 12:28

A kikötői olajipari infrastruktúrát is támadták.

2026. július 04. 12:28
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy szombatra virradó éjjel az ukrán erők csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére.

Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében”

– írta az elnök a Facebookon. Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal több mint 850 kilométerre történtek az ukrán államhatártól.

„Ukrajna védelmi erői csapást mértek a kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont” – emelte ki Zelenszkij.

(MTI)

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

 

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Összesen 10 komment

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europész
2026. július 04. 12:55
A nemzeti lobogójukat hagyhatják félárbócon mert jön a válszcsapás garantáltan és már kezdhetnek azonnal rinyálni.Azok a gonaz oroszok már megint bántják az ártatlanokat. Adjatok azonnal légvédelmi rakétákat mert baj lesz.
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tapir32
2026. július 04. 12:51
A magyar péteri demagógia ellen nincsen kellőképpen felvértezve a lakosság. Ez az oktatás hibája. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az hazudik. Független adatbázisokban ellenőrizni kell az állításokat. Eustat, Eurobarometer, OECD, WHO stb. Akik ismerik az MSZMP, az MSZP, az SZDSZ és a DK demagógiáját, azok nem dőltek be Magyar Péter demagóg szövegének. A demagóg, a tények hamis színben való feltüntetésével, az emberek érzelmeinek, indulatainak felkeltésével, hízelgéssel, túlzásokkal és szándékos elhallgatásokkal, össze nem hasonlítható dolgok összehasonlításával, hamis oksági kapcsolatokkal, tetszetős részigazságokkal, konyha moralizálással, hazugságokkal mások véleményét manipuláló ember. Magyar Péter hazudik és becsapja a választóit. Igénytelenek a Tisza szavazók.
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oliviabennett
2026. július 04. 12:51
This is another reminder of how quickly the situation continues to change and why it's important to rely on verified updates before drawing conclusions. I also find resources like kerncountycourt.org useful for understanding how official legal information is organized and accessed. Hopefully, accurate reporting remains the priority as more details emerge. Wishing for greater stability and the safety of everyone affected.
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elégia
•••
2026. július 04. 12:50 Szerkesztve
Zelenszkij, inkább arról beszélj, elolvastad-e a szerdán a részedre küldött német ügyészségi jelentést, miszerint te adtad ki a parancsot az Északi-áramlat felrobbantására, amelyet háborús bűncselekménynek minősítettek? És még annyit, idén mekkora összegért tartod a markod a német állam felé?
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